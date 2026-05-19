ترامب يحدد مهلة لإيران ويحذر: إما صفقة أو سنقوم بضربهم بقوة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته الحادة تجاه إيران، مؤكدًا أن أمامها مهلة حتى يوم الأحد القادم للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنها ستواجه ضربات قوية.

وقال ترامب إن إيران استخدمت مضيق هرمز كسلاح خلال السنوات الـ47 الماضية، لكنها “تعلمت الدرس”، على حد تعبيره، مشددًا على أن طهران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي، مع ترجيح إمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.

وأضاف أن مضيق هرمز يعد مياهًا دولية وليس ملكًا لإيران، محذرًا من تداعيات أي تصعيد في المنطقة.

وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى أن إيران ستحتاج نحو 25 عامًا لإعادة البناء في حال حدوث مواجهة واسعة النطاق.