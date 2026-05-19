مسؤولون خليجيون يكذبون ترامب: لا علم لنا بخطط مهاجمة إيران ولم نطلب تأجيلها

نفى مسؤولون كبار في عدد من دول الخليج العربي صحة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل قادة خليجيين لوقف هجوم عسكري أمريكي كان يستهدف إيران.

وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن مسؤولين رفيعي المستوى في دول خليجية، من بينهم شخصيات وردت أسماؤها بشكل مباشر في تصريحات ترامب، أكدوا لمقربين منهم أنهم لم يكونوا على علم بأي خطة أمريكية لاستئناف الهجمات ضد إيران، نافين بشكل قاطع أن يكونوا قد طلبوا من واشنطن تأجيل أي عمل عسكري.

وكان ترامب قد أعلن مساء أمس، عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه تراجع عن تنفيذ هجوم كان مقرراً ضد إيران بعد تلقيه طلبات مباشرة من عدد من قادة الخليج.

وقال ترامب في منشوره إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، طالبوه بتأجيل الضربة العسكرية التي كانت مقررة "غداً" ضد إيران.