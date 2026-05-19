مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10982 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا بمقدار (26.20) نقطة، ليصل إلى مستوى (10982.30) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.6) مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - (245) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (144) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (111) شركة.



وكانت أسهم شركات ساسكو، وتبوك الزراعية، ومجموعة صافولا، ونادك، ونسيج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بوبا العربية، والموسى، وثمار، والمملكة، وميدغلف للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(4.04%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وسماسكو، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن، وأكوا، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (19.22) نقطة، ليصل إلى مستوى (22743.13) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.