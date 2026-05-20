قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على القراءة الأولى لحل نفسه
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج آرسنال رسميًا باللقب
وزير الخارجية يلتقي أسقف الكنيسة القبطية في لندن
بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل.. واستشاري مناعة يوضح أعراضه
انخفاض أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو
مع اقتراب مناسك الحج.. رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح هامة للحجاج المصريين
مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إكسون موبيل وشركة قطر للطاقة في مجال الغاز
تنقيب عن البترول في 15 منطقة.. الحكومة تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات.. ونواب: مصر توفر الأمان للمستثمر
منال عوض: المنظومة البيئية الموحدة تمثل نقلة نوعية في إدارة بيانات القطاع الصناعي
استمرار الجسر الجوى.. 23 ألف حاج يصلون الأراضي المقدسة
انطلاق اجتماع اتصالات النواب لمناقشة موازنة المعهد القومي للاتصالات ووكالة الفضاء المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

احصائية مخيفة في خسارة النقاط| الأهلي ملك التعادلات.. الزمالك الأكثر فوزا.. وبيراميدز يتساوى في مرات الخسارة مع الأبيض

الدوري
الدوري
محمود أحمد

لا يزال سباق التتويج بلقب الدوري الممتاز مشتعلاً حتى اللحظات الأخيرة بعدما اشتعلت المنافسة بين الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ51 نقطة والأهلي صاحب المركز الثالث بـ50 نقطة في موسم استثنائي شهد تقلبات كبيرة وسقوطات مفاجئة ونقاطاً ضائعة كانت كفيلة بتغيير شكل جدول الترتيب بالكامل.

موقف الزمالك 

نجح الزمالك في اعتلاء قمة الدوري بعدما جمع 53 نقطة مستفيداً من ثبات نسبي في النتائج سواء خلال المرحلة الأولى أو في مجموعة التتويج رغم بعض الكبوات التي كلفته نقاطاً مؤثرة.

خاض الزمالك 20 مباراة في المرحلة الأولى حقق خلالها 13 انتصاراً وتعادل في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم ليفقد 17 نقطة كاملة.

وجاءت البداية بتعادل مبكر أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية قبل أن يتلقى صدمة بالخسارة أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة وهي خسارة اعتبرها كثيرون نقطة تحول مبكرة في سباق المنافسة.

كما سقط الفريق في فخ التعادل أمام الجونة في الجولة السابعة ثم تلقى خسارة موجعة أمام الأهلي في قمة الجولة التاسعة وهي المباراة التي منحت المنافس دفعة معنوية كبيرة وقتها.

ولم تتوقف نزيف النقاط عند هذا الحد حيث تعادل الزمالك مع غزل المحلة في الجولة العاشرة ثم مع البنك الأهلي في الجولة الثانية عشرة قبل أن يخسر أمام إنبي في الجولة الخامسة عشرة ثم يتلقى هزيمة جديدة أمام سموحة في الجولة السابعة عشرة.

ورغم هذه النتائج حافظ الزمالك على قدرته التهديفية وشخصيته القوية في المباريات الكبرى وهو ما أبقاه داخل دائرة المنافسة بقوة.

في مرحلة التتويج بدا الزمالك أكثر تماسكاً بعدما خاض 5 مباريات فاز في 3 وتعادل في واحدة وخسر مباراة واحدة فقط ليفقد 5 نقاط.

وكان التعادل الوحيد أمام إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج وهي المباراة التي أثارت غضب الجماهير بسبب إهدار نقطتين ثمينتين في توقيت حساس من الموسم.

لكن الزمالك نجح رغم ذلك في الحفاظ على الصدارة مستفيداً من تعثر منافسيه المباشرين وخاصة بيراميدز والأهلي.

مشوار بيراميدز 

رغم امتلاك بيراميدز واحدة من أقوى القوائم الفنية في الدوري فإن الفريق فرّط في عدد كبير من النقاط أمام فرق كانت تبدو أقل من حيث الإمكانيات وهو ما يفسر تراجعه للمركز الثاني رغم انطلاقته القوية.

حقق بيراميدز في المرحلة الأولى نفس أرقام الزمالك تقريباً بعدما لعب 20 مباراة فاز في 13 وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات ليفقد 17 نقطة.

لكن اللافت أن معظم النقاط الضائعة جاءت أمام فرق لم تكن مرشحة لمنافسة الفريق.

بدأ بيراميدز مشواره بتعادل أمام وادي دجلة ثم تعادل جديد أمام المصري قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة أمام مودرن سبورت وهي واحدة من أكثر النتائج التي أثرت على مسار الفريق خلال الموسم.

كما تعادل مع بتروجت في الجولة العاشرة ثم مع الجونة في الجولة الخامسة عشرة قبل أن يخسر أمام الزمالك في الجولة العشرين في مباراة قلبت شكل المنافسة على القمة.

وفي مجموعة التتويج تراجع أداء بيراميدز بصورة ملحوظة بعدما فاز في مباراتين فقط من أصل 5 مباريات مقابل تعادلين وهزيمة واحدة ليفقد 7 نقاط كاملة وهو أكبر عدد من النقاط المفقودة بين الثلاثي في هذه المرحلة.

تعادل بيراميدز مع المصري في الجولة الثانية من مرحلة التتويج ثم سقط مجدداً في فخ التعادل أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة وهي النتيجة التي أعادت الزمالك للصدارة وأشعلت المنافسة حتى الرمق الأخير.

ورغم امتلاك الفريق لعناصر هجومية قوية فإن مشكلة إهدار الفرص وعدم الحفاظ على التقدم ظهرت بوضوح في أكثر من مواجهة.

الأهلي أكثر الفرق ندماً على التعادلات

إذا كان الزمالك وبيراميدز قد فقدا نقاطاً بالخسائر المفاجئة فإن الأهلي يبدو الفريق الأكثر ندماً بسبب كثرة التعادلات التي حرمته من اعتلاء القمة حتى الآن.

خاض الأهلي 20 مباراة في المرحلة الأولى فاز في 11 مباراة فقط وتعادل في 7 مواجهات وتلقى خسارتين ليفقد 20 نقطة كاملة وهو الرقم الأكبر بين فرق القمة.

البداية جاءت بتعادل أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى ثم تعادل جديد أمام غزل المحلة في الجولة الثالثة.

وتلقى الأهلي خسارة مؤثرة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة قبل أن يعود للتعادل مع إنبي في الجولة السادسة.

كما سقط الفريق في فخ التعادل أمام بتروجت في الجولة الثانية عشرة ثم المصري في الجولة الثالثة عشرة قبل أن يتلقى خسارة جديدة أمام طلائع الجيش في الجولة الخامسة عشرة.

واستمر نزيف النقاط بالتعادل أمام البنك الأهلي في الجولة السابعة عشرة ثم زد في الجولة العشرين.

هذه السلسلة الطويلة من التعادلات جعلت الأهلي يدفع ثمناً باهظاً في جدول الترتيب رغم أنه كان الأقل تعرضاً للهزائم مقارنة بمنافسيه.

في مجموعة التتويج تحسن أداء الأهلي نسبياً بعدما حقق 3 انتصارات من أصل 5 مباريات مقابل تعادل وخسارة ليفقد 5 نقاط فقط.

تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مرحلة التتويج ثم تلقى خسارة جديدة أمام بيراميدز في الجولة الرابعة وهي النتيجة التي أعادت حسابات المنافسة بالكامل.

ورغم تحسن النتائج فإن جماهير الأهلي لا تزال ترى أن الفريق أهدر اللقب بيده بسبب التعادلات الكثيرة أمام فرق الوسط والمؤخرة.

مقارنة رقمية بين الثلاثي

الزمالك

53 نقطة

خسر 22 نقطة إجمالاً

16 انتصاراً

5 تعادلات

4 هزائم

بيراميدز

51 نقطة

خسر 24 نقطة إجمالاً

15 انتصاراً

6 تعادلات

4 هزائم

الأهلي

50 نقطة

خسر 25 نقطة إجمالاً

14 انتصاراً

8 تعادلات

3 هزائم

الدوري الزمالك بيراميدز الأهلي قمة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

الدولار

عقب تراجعه | سعر صرف الدولار رسميًا في البنوك الآن

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

محمد رمضان

محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

مصرع شاب في المنوفية

أكبر منه 20 سنة.. ميكانيكي يتخلص من حياته بسبب زواجه العرفي في المنوفية

أرشيفية

تخلصت من حياتها شنقا.. مصرع طفلة بإحدى قرى الدقهلية

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع فعاليات وحدة تكافؤ الفرص لدعم التمكين المجتمعي

بالصور

إطلالة ناعمة.. رنا رئيس تستعرض رشاقتها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد