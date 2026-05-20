احصائية مخيفة في خسارة النقاط| الأهلي ملك التعادلات.. الزمالك الأكثر فوزا.. وبيراميدز يتساوى في مرات الخسارة مع الأبيض

لا يزال سباق التتويج بلقب الدوري الممتاز مشتعلاً حتى اللحظات الأخيرة بعدما اشتعلت المنافسة بين الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ51 نقطة والأهلي صاحب المركز الثالث بـ50 نقطة في موسم استثنائي شهد تقلبات كبيرة وسقوطات مفاجئة ونقاطاً ضائعة كانت كفيلة بتغيير شكل جدول الترتيب بالكامل.

موقف الزمالك

نجح الزمالك في اعتلاء قمة الدوري بعدما جمع 53 نقطة مستفيداً من ثبات نسبي في النتائج سواء خلال المرحلة الأولى أو في مجموعة التتويج رغم بعض الكبوات التي كلفته نقاطاً مؤثرة.

خاض الزمالك 20 مباراة في المرحلة الأولى حقق خلالها 13 انتصاراً وتعادل في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم ليفقد 17 نقطة كاملة.

وجاءت البداية بتعادل مبكر أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية قبل أن يتلقى صدمة بالخسارة أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة وهي خسارة اعتبرها كثيرون نقطة تحول مبكرة في سباق المنافسة.

كما سقط الفريق في فخ التعادل أمام الجونة في الجولة السابعة ثم تلقى خسارة موجعة أمام الأهلي في قمة الجولة التاسعة وهي المباراة التي منحت المنافس دفعة معنوية كبيرة وقتها.

ولم تتوقف نزيف النقاط عند هذا الحد حيث تعادل الزمالك مع غزل المحلة في الجولة العاشرة ثم مع البنك الأهلي في الجولة الثانية عشرة قبل أن يخسر أمام إنبي في الجولة الخامسة عشرة ثم يتلقى هزيمة جديدة أمام سموحة في الجولة السابعة عشرة.

ورغم هذه النتائج حافظ الزمالك على قدرته التهديفية وشخصيته القوية في المباريات الكبرى وهو ما أبقاه داخل دائرة المنافسة بقوة.

في مرحلة التتويج بدا الزمالك أكثر تماسكاً بعدما خاض 5 مباريات فاز في 3 وتعادل في واحدة وخسر مباراة واحدة فقط ليفقد 5 نقاط.

وكان التعادل الوحيد أمام إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج وهي المباراة التي أثارت غضب الجماهير بسبب إهدار نقطتين ثمينتين في توقيت حساس من الموسم.

لكن الزمالك نجح رغم ذلك في الحفاظ على الصدارة مستفيداً من تعثر منافسيه المباشرين وخاصة بيراميدز والأهلي.

مشوار بيراميدز

رغم امتلاك بيراميدز واحدة من أقوى القوائم الفنية في الدوري فإن الفريق فرّط في عدد كبير من النقاط أمام فرق كانت تبدو أقل من حيث الإمكانيات وهو ما يفسر تراجعه للمركز الثاني رغم انطلاقته القوية.

حقق بيراميدز في المرحلة الأولى نفس أرقام الزمالك تقريباً بعدما لعب 20 مباراة فاز في 13 وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات ليفقد 17 نقطة.

لكن اللافت أن معظم النقاط الضائعة جاءت أمام فرق لم تكن مرشحة لمنافسة الفريق.

بدأ بيراميدز مشواره بتعادل أمام وادي دجلة ثم تعادل جديد أمام المصري قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة أمام مودرن سبورت وهي واحدة من أكثر النتائج التي أثرت على مسار الفريق خلال الموسم.

كما تعادل مع بتروجت في الجولة العاشرة ثم مع الجونة في الجولة الخامسة عشرة قبل أن يخسر أمام الزمالك في الجولة العشرين في مباراة قلبت شكل المنافسة على القمة.

وفي مجموعة التتويج تراجع أداء بيراميدز بصورة ملحوظة بعدما فاز في مباراتين فقط من أصل 5 مباريات مقابل تعادلين وهزيمة واحدة ليفقد 7 نقاط كاملة وهو أكبر عدد من النقاط المفقودة بين الثلاثي في هذه المرحلة.

تعادل بيراميدز مع المصري في الجولة الثانية من مرحلة التتويج ثم سقط مجدداً في فخ التعادل أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة وهي النتيجة التي أعادت الزمالك للصدارة وأشعلت المنافسة حتى الرمق الأخير.

ورغم امتلاك الفريق لعناصر هجومية قوية فإن مشكلة إهدار الفرص وعدم الحفاظ على التقدم ظهرت بوضوح في أكثر من مواجهة.

الأهلي أكثر الفرق ندماً على التعادلات

إذا كان الزمالك وبيراميدز قد فقدا نقاطاً بالخسائر المفاجئة فإن الأهلي يبدو الفريق الأكثر ندماً بسبب كثرة التعادلات التي حرمته من اعتلاء القمة حتى الآن.

خاض الأهلي 20 مباراة في المرحلة الأولى فاز في 11 مباراة فقط وتعادل في 7 مواجهات وتلقى خسارتين ليفقد 20 نقطة كاملة وهو الرقم الأكبر بين فرق القمة.

البداية جاءت بتعادل أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى ثم تعادل جديد أمام غزل المحلة في الجولة الثالثة.

وتلقى الأهلي خسارة مؤثرة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة قبل أن يعود للتعادل مع إنبي في الجولة السادسة.

كما سقط الفريق في فخ التعادل أمام بتروجت في الجولة الثانية عشرة ثم المصري في الجولة الثالثة عشرة قبل أن يتلقى خسارة جديدة أمام طلائع الجيش في الجولة الخامسة عشرة.

واستمر نزيف النقاط بالتعادل أمام البنك الأهلي في الجولة السابعة عشرة ثم زد في الجولة العشرين.

هذه السلسلة الطويلة من التعادلات جعلت الأهلي يدفع ثمناً باهظاً في جدول الترتيب رغم أنه كان الأقل تعرضاً للهزائم مقارنة بمنافسيه.

في مجموعة التتويج تحسن أداء الأهلي نسبياً بعدما حقق 3 انتصارات من أصل 5 مباريات مقابل تعادل وخسارة ليفقد 5 نقاط فقط.

تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مرحلة التتويج ثم تلقى خسارة جديدة أمام بيراميدز في الجولة الرابعة وهي النتيجة التي أعادت حسابات المنافسة بالكامل.

ورغم تحسن النتائج فإن جماهير الأهلي لا تزال ترى أن الفريق أهدر اللقب بيده بسبب التعادلات الكثيرة أمام فرق الوسط والمؤخرة.

مقارنة رقمية بين الثلاثي

الزمالك

53 نقطة

خسر 22 نقطة إجمالاً

16 انتصاراً

5 تعادلات

4 هزائم

بيراميدز

51 نقطة

خسر 24 نقطة إجمالاً

15 انتصاراً

6 تعادلات

4 هزائم

الأهلي

50 نقطة

خسر 25 نقطة إجمالاً

14 انتصاراً

8 تعادلات

3 هزائم