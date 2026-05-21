عابدين أول العائدين للأهلي عقب إعارته

استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة أحمد عابدين مدافع الفريق الشاب إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، عقب انتهاء فترة إعارته مع سيراميكا كليوباترا، ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بالعناصر الشابة المميزة خلال المرحلة المقبلة.

وجاء قرار عودة اللاعب بعد المستوى القوي الذي ظهر به خلال الفترة الماضية، حيث حظي بإشادة من جانب الجهاز الفني وقطاع الكرة، في ظل امتلاكه قدرات فنية وبدنية مميزة تؤهله للحصول على فرصة مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

ويواصل الأهلي العمل على تجهيز مجموعة من اللاعبين الشباب من أبناء النادي، بهدف الاستفادة من قدراتهم الفنية، بما يساهم في دعم الفريق للمنافسة على كافة البطولات خلال الموسم المقبل.