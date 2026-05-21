بعثة حج الجمعيات الأهلية ترفع درجات الاستعداد عقب وصول جميع الحجاج لمكة المكرمة

أعلن أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، رفع درجات الاستعداد، عقب اكتمال وصول جميع الحجاج لمكة المكرمة، وذلك استعداداً لأداء الركن الأعظم في فريضة الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفات.

وأكد رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أن غرفة العمليات المركزية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار الـ24 ساعة، وذلك من أجل العمل على إراحة الحجيج والتأكد من توافر جميع الخدمات له، وتذليل أية تحديات قد تواجهه كي يستعد لأداء المناسك.

وأوضح عبد الموجود أن البعثة تتابع الاستعدادات النهائية مع شركة بشرى الضيافة لخدمات الحجاج والمعتمرين في مشعري عرفات ومني، حيث أصبحت المشاعر جاهزة وفق المنظومة التشغيلية المتفق عليها، وكذلك مخططات المواقع التنفيذية المخصصة، إلى جانب حزمة الخدمات المتكاملة "الإسكان، الإعاشة، النقل والخدمات اللوجستية".

وقال رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إنه تم توفير جميع الخدمات الصحية والإرشادية والغذائية طوال فترة التواجد بالمشاعر، بالإضافة إلى جاهزية المشرفين وفرق الدعم، فضلا عن التنسيق المستمر مع الجانب السعودي لتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج.

وأضاف عبد الموجود أن وسائل نقل الحجاج جاهزة وآمنة ومكيفة لنقل نحو 12.475 حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية، بما يحقق سبل الراحة والتيسير عليهم خلال تأدية المناسك، فضلا عن توفير عدد من الأوتوبيسات الاحتياطية تحسبا لأي طارئ.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل حجاج الجمعيات الأهلية في الأراضي المقدسة استعداداتهم لأداء المناسك سواء من خلال حضور لقاءات الوعاظ والواعظات المرافقين لبعثة حج الجمعيات الأهلية أو توجيه أية استفسارات للمشرفين الموافقين لهم، وذلك في ظل متابعة دقيقة من غرفة عمليات بعثة حج الجمعيات الأهلية.