مستشار أوكراني: كييف تؤكد أن حسم الحرب لصالح موسكو لن يكون سهلاً

قال إيفان أوس مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إنّ تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن استعداد كييف لتوسيع نطاق ضرباتها بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية تأتي في إطار توجيه رسالة إلى موسكو بضرورة التعامل بجدية مع المفاوضات الجارية، مشيراً إلى أن أوكرانيا تسعى لإثبات أن حسم الحرب لصالح روسيا لن يكون أمراً سهلاً في ظل تطور القدرات العسكرية الأوكرانية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ كييف تدعو إلى وقف الحرب عند خطوط المواجهة الحالية والانخراط في مفاوضات حقيقية بشأن مستقبل الأزمة، مشيرًا إلى أن رفض روسيا لهذا الطرح دفع أوكرانيا إلى تنفيذ ضربات في العمق الروسي لإظهار قدرتها العسكرية.

وتابع، أن الهجوم الأخير على موسكو أظهر نجاح بعض الضربات الأوكرانية في اختراق الدفاعات الروسية، رغم وجود طبقات متعددة من منظومات الدفاع الجوي.

وسيلة للضغط على روسيا

وأشار إيفان أوس إلى أن هذه التطورات تعكس استمرار التصعيد المتبادل بين الجانبين في ظل تعثر المسار التفاوضي، مؤكداً أن أوكرانيا ترى في توسيع نطاق الهجمات وسيلة للضغط على روسيا من أجل الدخول في مفاوضات أكثر جدية حول إنهاء الحرب.