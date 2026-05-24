بعد إعلان تقدم في المفاوضات.. ترامب ينشر صورة لهجوم مسيّرة أمريكية على سفينتين إيرانيتين

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر طائرة مسيّرة تحمل العلم الأمريكي وهي تشن هجوماً على سفينتين ترفعان العلم الإيراني، مرفقة بتعليق بعبارة "وداعًا" باللغة الإسبانية.

وذكرت شبكة "آيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الصورة أظهرت تصاعد الدخان وألسنة اللهب من السفينتين، إلى جانب مشاهد لجثث تتطاير وتسقط في الخليج عقب الهجوم المفترض.

ويأتي نشر الصورة بعد ساعات من إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة وإيران «توصلتا إلى اتفاق إلى حد كبير»، مشيراً إلى أن الإطار المطروح لا يزال «مرهوناً بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف المعنية».