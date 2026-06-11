ميسي يتصدر قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تصدره لقائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ بطولة كأس العالم، بعدما وصل إلى 21 مساهمة تهديفية، ليعتلي صدارة التصنيف التاريخي للمونديال.

ويأتي الأسطورة البرازيلية بيليه في المركز الثاني برصيد 20 مساهمة، بينما يتقاسم كل من البرازيلي رونالدو والألماني ميروسلاف كلوزه المركز الثالث برصيد 19 مساهمة لكل منهما.

واحتل الألماني جيرد مولر المركز الخامس بـ18 مساهمة تهديفية، يليه النجم البولندي غجيغوج لاتو في المركز السادس برصيد 17 مساهمة.

كما يتساوى الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا مع الألماني توماس مولر في المركز السابع، بعدما سجل كل منهما 16 مساهمة تهديفية في تاريخ مشاركاتهما بكأس العالم.

وجاء ترتيب اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم كالتالي: