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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ضربة قاضية.. كيف خطف ريال مدريد توقيع برناردو سيلفا في سباق الكبار؟

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا
أمينة الدسوقي

في سوق انتقالات لا يعترف إلا بالمفاجآت الكبرى، يبدو أن ريال مدريد نجح في توجيه ضربة قوية لمنافسيه بعدما اقترب بشكل كبير من حسم صفقة النجم البرتغالي برناردو سيلفا، أحد أبرز لاعبي الوسط في أوروبا خلال العقد الأخير.

وبينما كانت الأنظار تتجه نحو صراع محتدم بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على خدمات اللاعب، تحرك النادي الملكي بهدوء وثقة خلف الكواليس، ليقلب المشهد بالكامل ويضع نفسه في مقدمة السباق نحو التعاقد مع قائد الإبداع البرتغالي.

برناردو سيلفا رحلة نجم صنع المجد في إنجلترا

يُعد برناردو سيلفا واحدا من أكثر لاعبي الوسط اكتمالا في كرة القدم الحديثة فمنذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، تحول إلى عنصر أساسي في مشروع المدرب بيب جوارديولا، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز، ومهاراته الفنية العالية، إضافة إلى التزامه التكتيكي الاستثنائي.

وخلال تسع سنوات حافلة بالنجاحات في الملاعب الإنجليزية، نجح النجم البرتغالي في حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية، ليصبح أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واليوم، ومع بلوغه الحادية والثلاثين من عمره، يبدو أن سيلفا يستعد لخوض تحدي جديد في مسيرته، عبر بوابة الدوري الإسباني، بحثاً عن تجربة مختلفة تليق بمكانته وخبراته الكبيرة.

اتفاق متقدم بين اللاعب وريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية متطابقة أن المفاوضات بين ريال مدريد وبرناردو سيلفا وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، وسط تفاؤل متزايد بإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

حيث تؤكد التقاير، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد يمتد حتى صيف عام 2028، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي، في خطوة تعكس رغبة النادي الملكي في الاستفادة من خبرة اللاعب على المدى المتوسط.

وتسعى إدارة ريال مدريد إلى إنهاء كافة التفاصيل النهائية قبل انطلاق مشوار المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026، لتجنب أي تعقيدات قد تفرضها البطولة الدولية.

مورينيو يدخل على الخط ويغير المعادلة

لم يكن اسم برناردو سيلفا مطروحا بقوة داخل أروقة ريال مدريد في بداية سوق الانتقالات، لكن وصول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى القيادة الفنية للفريق أعاد رسم الأولويات بالكامل.

فبحسب تقارير إسبانية، وضع مورينيو مواطنه البرتغالي على رأس قائمة أهدافه الصيفية، مقتنعا بأن خبرته وشخصيته القيادية قادرتان على تقديم إضافة كبيرة لغرفة الملابس داخل "سانتياجو برنابيو".

هذا التحرك السريع قلب موازين المنافسة، ودفع اللاعب إلى إعادة النظر في مستقبله، رغم وجود مفاوضات سابقة مع برشلونة وأتلتيكو مدريد.

لماذا اختار سيلفا مدريد؟

وراء الكواليس، لم تكن الأسباب الرياضية وحدها هي المحرك الأساسي لرغبة سيلفا في الانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

فاللاعب البرتغالي يبحث أيضا عن الاقتراب من بلاده بعد سنوات طويلة قضاها في إنجلترا، كما يرى في مدريد بيئة مثالية لمواصلة المنافسة على أعلى المستويات الأوروبية.

إضافة إلى ذلك، يطمح سيلفا إلى الانضمام إلى مشروع رياضي يمنحه دوراً محوريا داخل الفريق، وهو ما أكده بنفسه عندما شدد على رغبته في اللعب لنادي يشعر فيه بأهميته وتأثيره الحقيقي داخل الملعب.

لعبة الانتظار قبل القرار النهائي

ورغم التقدم الكبير في المفاوضات، فإن الملف لم يُغلق بشكل رسمي حتى الآن فاللاعب يفضل التركيز على مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026 قبل إعلان قراره النهائي بشأن مستقبله.

وفي الوقت نفسه، يواصل ريال مدريد العمل بهدوء لإنهاء جميع التفاصيل التعاقدية، أملا في الإعلان عن واحدة من أبرز صفقات الصيف، خاصة أن النادي يعتبر سيلفا إضافة مثالية لمشروعه الجديد.

صفقة قد تشعل الليغا

إذا نجح ريال مدريد في إتمام التعاقد مع برناردو سيلفا، فإن الدوري الإسباني سيكون على موعد مع واحدة من أكثر الصفقات إثارة خلال السنوات الأخيرة.

فالنجم البرتغالي يمتلك من الخبرة والجودة ما يجعله قادراً على إحداث فارق فوري داخل خط وسط الفريق الملكي، كما أن وصوله سيمنح المدرب خيارات تكتيكية واسعة في موسم ينتظر أن يكون مليئاً بالتحديات المحلية والقارية.

وبين ترقب الجماهير وتحركات الإدارة، يبقى السؤال الأبرز هل ينجح ريال مدريد في تحويل الاتفاقات الأولية إلى توقيع رسمي، أم تحمل الأيام المقبلة مفاجأة جديدة في واحدة من أكثر قصص الميركاتو إثارة هذا الصيف؟

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