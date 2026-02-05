أيمن يونس: الفوز على كهرباء الإسماعيلية بدايه الانطلاقة لأن الزمالك بعبع أفريقيا

أشاد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، فوز الزمالك بالأمس على فريق كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز



وقال ايمن يونس في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانيةعلى راديو ميجا اف ام: الزمالك ظاهرة، وهناك اشخاصا من الداخل اساءت لنادي الزمالك واساءت العمل بيه ولكن هو ظاهرة



وأضاف: جمهوره هو البطل وهذه الظاهرة مستمرة من زمان واي فوز للزمالك يحسب للجمهور والزمالك هو بعبع افريقيا ومنافس تاريخي للأهلي على الألقاب

وتابع: قطاع الناشئين نقطة فارقة للزمالك ومصدر قوة وقطاع الناشئين في العديد من الأندية مهلهل وهذه كارثة