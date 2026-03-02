إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وربع نقل بأسيوط

أُصيب 9 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل أمام قرية بني يحيى التابعة لمركز القوصية، على الطريق الزراعي بمحافظة أسيوط.



وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبيّن إصابة كل من: أحمد ع. ع. (56 عامًا) باشتباه كسر بالقدم اليمنى، علي أ. ر. (32 عامًا) بآلام في الظهر، سجدة س. س. (39 عامًا) باشتباه كسر بالذراع الأيسر، صفاء م. م. (47 عامًا) بكدمات بالجسم، فاطمة ع. ع. (40 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليسرى، مجهول الهوية (نحو 40 عامًا) في حالة غيبوبة، شاهد خ. م. (30 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد ع. م. (50 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليمنى، وعيسى س. م. (40 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليمنى.



وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.