الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي، قال نشن عمليات هجومية في لبنان وإيران وجبهات أخرى، وأن سلاح الجو يعمل على حصر الصواريخ الإيرانية واستهداف منصات الإطلاق.



وأضاف أن حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا، ومستعدون لحرب متعددة الجبهات، ومستعدون لكل السيناريوهات على المستويين الدفاعي والهجومي.



وأوضح :" استدعينا 100 ألف جندي احتياط، وسنبذل كل ما في وسعنا لحماية سكان مناطق الشمال، وأن مئات الطائرات التابعة لسلاح الجو تشن هجمات في لبنان وإيران، واستهدفنا قادة كبارا في حزب الله ونجري حاليا فحص نتائج الضربات".



