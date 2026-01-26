قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

زوجة النني تخطف الأنظار في عيد ميلادها

النني وزوجته
النني وزوجته
منار نور

احتفل محمد النني لاعب منتخب مصر بعيد ميلاد زوجته الثانية.

ونشرت حنان زوجته النني صور من عيد ميلادها برفقة زوجها وابنها عبر الانستجرام وعلقت:" عائلتي اعظم هدية في عيد ميلادي ".


وفي سياق آخر وأثارت البلوجر حنان، الزوجة الثانية للاعب محمد النني، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ردّها على سؤال أحد متابعيها حول اتهامها بـ«خراب البيوت».

وردّت حنان عبر حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة:«ما دخلتش بيتي إلا وكان مهزوز من الأساس، ما تقدرش امرأة تهدم بيت قائم على المودة والرحمة والنية الطيبة من الطرفين. اللي يخرب بيتي هو الظلم والنكد وسوء العِشرة، ومش هرمي خيبتي على غيري. اللي قدرت تدخله بشرع الله حلالها».
وجاء رد الزوجة الأولى بآية قرآنية قالت فيها:﴿في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون﴾.

وعادت الزوجة الثانية للرد مجددًا قائلة:«البوست ده جرح مشاعر البعض، ومش هرد على حد ولا عايزة شفقة من حد. مش حسبتوا وقلتوا إن الله يمهل ولا يهمل؟ ونِعم بالله. مش هدافع عن نفسي، واحدة سألتني عني وعن بيتي، فردّيت عني وعن بيتي ومن تجربتي. باختصار، اللي على راسه بطحة يحسس عليها».

لترد الزوجة الأولى مرة أخرى بقولها:«إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت».

النني وزوجته عيد ميلاد زوجة النني محمد النني

