محافظ أسوان فى جولة مفاجئة بمجمع العروبة : لا تهاون فى الانضباط والنظافة.. صور

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جولاته الصباحية الميدانية المفاجئة ، حيث قام المحافظ بالمرور على مجمع مدارس العروبة المشتركة للإطمئنان على إنتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب حيث يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الخدمية والتعليمية .

وخلال جولته التفقدية داخل الفصول الدراسية وأروقة المجمع ، رصد المهندس عمرو لاشين عدداً من الملاحظات المتعلقة بمدى الإنضباط وإنتظام العملية التعليمية ، إلى جانب بعض أوجه التطوير والتحسين المطلوبة فى مستوى النظافة العامة بالمجمع ، وهو ما يتماشى مع الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة .

العملية التعليمية

ووجه المحافظ على الفور بإستدعاء مدير مديرية التربية والتعليم ، ومديرة المجمع للتشديد على ضرورة تلافى كافة الملاحظات بشكل عاجل ، ووضع آليات متابعة يومية لضمان عدم تكرارها ، مع التأكيد على الإلتزام الكامل بمعايير الجودة والإنضباط داخل المدارس .

وأكد محافظ أسوان بأن الدولة تولى ملف التعليم أولوية قصوى بإعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أن الجولات المفاجئة تأتى بهدف الوقوف على الواقع الفعلى داخل المدارس ، وتحقيق الإنضباط ، وتوفير بيئة تعليمية نظيفة وآمنة ومحفزة لأبنائنا الطلاب .

وشدد المحافظ على أنه لن يتم التهاون مع أى تقصير يؤثر على جودة العملية التعليمية ، وأن العمل بروح الفريق والتكامل بين جميع القيادات التعليمية هو السبيل لضمان تقديم خدمة تعليمية تليق بأبناء محافظة أسوان ، وترتقى إلى مستوى تطلعات الدولة فى بناء جيل واعى ومؤهل لصناعة المستقبل .