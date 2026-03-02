بن شرقي يدعم الشعب الفلسطيني: اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك

وجة نجم الأهلي أشرف بن شرقي رسالة دعم، للشعب الفلسطيني، في ظل الأحداث الأليمة التي يمر بها خلال الفترة الماضية.

ونشر بن شرقي، صورة لـ "علم فلسطين"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: عامين من الإبا_دة والتجو_يع، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك .

علي الجانب الاخر يستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.