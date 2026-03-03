معملتش حاجة غلط.. مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيله عن قناة أون سبورت

كشف مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، عن سبب رحيله من قناة أون سبورت، موضحًا أن اللقطة الشهيرة التي جمعته بحازم إمام وأحمد حسام ميدو خلال الاستوديو التحليلي كانت أثناء فاصل إعلاني ولم يكن على الهواء.

وقال مجدي عبد الغني، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أن حازم إمام كان يطلع على نتائج مباريات أوروبا، وكذلك ميدو، مشددًا على أنه "معملتش حاجة غلط"، إذ كانت اللقطة أثناء فترة استراحة بين الفواصل الإعلانية، وليست أثناء البث المباشر.

وكشف أن سبب رحيله عن الأهلي يعود جزئيًا إلى أن مدرب الفريق في تلك الفترة لم يكن مقتنعًا بما قدمه على أرض الملعب، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوة الاحتراف في الخارج.