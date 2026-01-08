تعرف على أسعار اللحوم البلدي في أسواق الوادي الجديد اليوم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.. ذراع مصر التنموي لتعزيز التضامن وبناء القدرات في إفريقيا
أسعار الكهرباء 2026.. اعرف فاتورتك هتطلع بكام في يناير؟
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
مصر تعلن دعمها الكامل لـ بوركينا فاسو في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار
أسطورة من الشرق.. من هو الهندي الذي وُضع اسمه إلى جوار ميسي ورونالدو؟
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد  استقرارًا واضحًا في أسعار اللحوم البلدية بمختلف أنواعها، مع انتظام حركة البيع والشراء داخل المجازر والمحال المرخصة في كافة مراكز المحافظة، وجاء هذا الثبات في ظل وفرة المعروض من اللحوم واستقرار معدلات الطلب منذ مطلع الشهر الجاري.

انتظام الذبح وتوافر المعروض يحافظان على الأسعار

أوضح عدد من الجزارين بالوادي الجديد، أن انتظام عمليات الذبح داخل المجازر الحكومية والمجازر الخاصة المرخصة ساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، مشيرين إلى أن الكميات المطروحة من اللحوم كافية لتغطية الطلب في المدن والقرى دون أي نقص. 

وأضافوا أن تراجع الطلب الطفيف بعد انتهاء مواسم المناسبات والعطلات ساهم بدوره في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

طرح كميات إضافية بالمنافذ التموينية

وفي سياق الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء على المواطنين، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية باىوادى الجديد، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15% عن السوق الحر، لتوفير بدائل مناسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.


الكندوز البلدي: من 380 إلى 420 جنيهًا

الكبدة البلدي: من 365 إلى 450 جنيهًا

الضأن: من 385 إلى 450 جنيهًا

الجملي: من 320 إلى 360 جنيهًا

اللحوم البلدية العادية: من 300 إلى 350 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة داخل محافظة الوادي الجديد، أن توجيهات محافظ الوادى الجديد، بضرورة مراقبة الأسواق بكل حزم وتوفير اللخوم بأسعارها المعتادة دون أي مغالاة والعمل علي تفعيل حنلات تموينية متكررة لضبط الأسواق ومتع دخول بضائع غير صالحة للأسواق.

