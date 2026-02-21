آخر فرصة للحصول على 400 جنيه شهريا.. تعرف على موعد انتهاء صرف منحة التموين.. واقتصادي يؤكد: أكبر شبكة أمان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

آخر فرصة للحصول على 400 جنيه شهريا.. تعرف على موعد انتهاء صرف منحة التموين.. واقتصادي: تعد أكبر شبكة أمان
ياسمين القصاص

في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن وزارة التموين دائما تعمل على دعم المواطنين من خلال منح التموين وتقديم المساعدات التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، وتكون لها شبكة أمان قوية، وتوفير احتياجات الأسر الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التموين تقوم بتوفير السلع بشكل منتظم ومستقر ويحد من التقلبات في الأسواق، مع تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وخاصة في المناسبات، ومنها: شهر رمضان والأعياد والمناسبات. 

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الموعد النهائي لصرف منحة التموين، التي بدأ صرفها اعتبارا من الثلاثاء الماضي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإقرار حزمة حماية اجتماعية استثنائية للأسر المستحقة قبل حلول شهر رمضان.

وأوضح التقرير أن المنحة تصرف لمدة شهرين متتاليين هما مارس وأبريل، على أن يكون شهر أبريل المقبل هو آخر موعد للاستفادة منها، وذلك في إطار الجدول الزمني المحدد لصرف الدعم الإضافي.

قيمة منحة التموين وآلية الاستحقاق

وأشار التقرير إلى أن المواطن المستحق للمنحة سيتلقى رسالة نصية قصيرة (SMS) تفيد بأحقيته في الحصول على الدعم الإضافي، بالتزامن مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن وضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة تموينية.

وتصرف المنحة بقيمة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة تموينية مستحقة، بما يسهم في تعزيز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال فترة صرف الدعم.

ويستفيد من هذه المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال شهري التنفيذ.

السلع المقررة ضمن منحة التموين

وتتيح المنحة للمواطنين صرف مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مدعمة، تشمل ما يلي:

 - 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيها للكيلو.

 - 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيها للكيلو.

 - 3 عبوات زيت (زنة 700 مللي بسعر 48 جنيها للعبوة، أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيها للعبوة).

 - 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

وتأتي هذه السلع ضمن منظومة تهدف إلى ضمان توافر المنتجات الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، بما يعزز من استقرار الأسواق ويوفر احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية.

التموين السلع الغذائية وزارة التموين منحة التموين دعم المواطنين الجكومة مجلس الوزراء

أهمية المشي بعد الأكل
عمرو سعد
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
ميكروبات
