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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 5 جنيهات.. سعر الذهب يتحرك في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مساء اليوم السبت 14-11-2026 على مستوى محلات الصاغة وبمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات ليكسر بذلك معدل الهبوط على مدار الأسبوع الماضي.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5960 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6811 جنيها للشراء و 6782 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  6243 جنيها للشراء و 6211 جنيها للبيع.

تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتقييم مسار الفائدة

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5960 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5108 جنيها للشراء و 5087 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3973 جنيها للشراء و 3956 جنيها للبيع.

تقرير: الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 3 أشهر وسط ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وترقب الفائدة الأمريكية

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجينه الذهب 47,68 ألف جنيه للشراء و 47.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3885 دولارا للشراء و 3884 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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