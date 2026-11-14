طلع 5 جنيهات.. سعر الذهب يتحرك في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر مساء اليوم السبت 14-11-2026 على مستوى محلات الصاغة وبمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات ليكسر بذلك معدل الهبوط على مدار الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5960 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6811 جنيها للشراء و 6782 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6243 جنيها للشراء و 6211 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5960 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5108 جنيها للشراء و 5087 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3973 جنيها للشراء و 3956 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجينه الذهب 47,68 ألف جنيه للشراء و 47.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3885 دولارا للشراء و 3884 دولارا للبيع.