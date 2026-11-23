أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن ما تضمنته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن الموقف المصري من مخطط تهجير الفلسطينيين، يمثل شهادة مهمة على صلابة الدولة المصرية وتمسكها بثوابتها الوطنية والقومية، مشددا على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضت الخضوع للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، ولم تقبل أن تكون شريكا في تصفية القضية الفلسطينية.

وقال محمد أبو العلا إن مذكرات بايدن تعيد تسليط الضوء على واحدة من أهم اللحظات الفارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حين كان المطلوب من مصر أن تتخلى عن دورها التاريخي وتفتح أبوابها أمام مخطط يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، لكن الموقف المصري جاء حاسما برفض التهجير، انطلاقا من إدراك أن فلسطين ليست مجرد قضية حدود أو صراع جغرافي، وإنما قضية وطن وهوية وحق تاريخي لا يسقط بالتقادم.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة مخطط التهجير يعبر عن امتداد أصيل للثوابت الوطنية والقومية التي أرستها ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والتي وضعت القضية الفلسطينية في قلب الأمن القومي العربي، واعتبرت أن تحرير الإرادة العربية لا ينفصل عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد محمد أبو العلا على أن مصر لم تتعامل مع القضية الفلسطينية بمنطق المصالح المؤقتة أو الحسابات الضيقة، وإنما بمنطق المسؤولية التاريخية، مؤكدا أن رفض التهجير كان دفاعا عن الأمن القومي المصري، وفي الوقت نفسه دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى أن دلالة ما ورد في مذكرات بايدن تتجاوز مجرد تسجيل موقف سياسي، لأنها تكشف طبيعة الضغوط التي تعرضت لها مصر، وتؤكد أن القاهرة كانت أمام اختبار حقيقي لثوابتها الوطنية، لكنها اختارت الانحياز إلى الحق الفلسطيني.

وشدد محمد أبو العلا، على أن فلسطين ستظل قضية العرب المركزية، وأن التاريخ لا ينسى من تمسكوا بحقوق الشعوب في مواجهة الضغوط، قائلا إن مصر التي وقفت إلى جوار فلسطين في عهد جمال عبد الناصر، ستظل حاضرة في الدفاع عن حقوق شعبها، وإن اختلاف الظروف وتغير موازين القوى لا يمكن أن يغير ثوابت الأمة أو يسقط حق الفلسطينيين في أرضهم.