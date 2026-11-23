أكد حزب مصر القومي، أن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم يعبر عن ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار الحزب، إلى أن شهادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن موقف القاهرة من فتح الحدود أمام الفلسطينيين، تمثل تأكيدا على وضوح الرؤية المصرية في التعامل مع تطورات الحرب على قطاع غزة، حيث أشار بايدن إلى أن مصر رفضت فتح حدودها أمام الفلسطينيين، خشية أن يتحول ذلك إلى مشاركة غير مباشرة في تهجيرهم قسرا من أرضهم.

وأضاف الحزب، بايدن أنه كان يعتزم مناقشة هذا الملف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه كان يدرك مسبقا موقف الرئيس المصري المعارض لهذا التوجه.

وأوضح حزب مصر القومي أن الحفاظ على الأرض الفلسطينية ورفض نقل سكانها إلى دول أخرى يمثلان جوهر الموقف المصري، الذي ينطلق من اعتبارات وطنية وقومية وإنسانية، إلى جانب إدراك خطورة تداعيات التهجير على الأمن القومي المصري واستقرار المنطقة.

وشدد الحزب على أن حل القضية الفلسطينية لا يكون بترحيل أصحاب الأرض أو تغيير التركيبة السكانية والجغرافية للأراضي الفلسطينية، وإنما من خلال مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على أهمية استمرار الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين، ودفع مسار التسوية السياسية بما يحفظ الحقوق الفلسطينية ويحول دون فرض حلول تنتقص من ثوابت القضية.