صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ، إن إيطاليا وأذربيجان ستوقعان مذكرة تفاهم بشأن المواد الخام الحيوية.

وقال وزير خارجية إيطاليا – في تصريحات على هامش منتدى الأعمال الإيطالي الأذربيجاني في باكو نقلتها الخارجية الإيطالية – إن أذربيجان شريك لا غنى عنه في مجال الطاقة، حيث تزود إيطاليا بنسبة 16٪ من وارداتها من الغاز و13٪ من وارداتها من النفط في النصف الأول من عام 2026، لافتا إلى السعي لتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى غير الطاقة.

وأضاف أن منتدى الأعمال المشترك سيركز على الفرص الجديدة في مجالات المواد الخام الحيوية، والبنية التحتية، والربط والخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم، والصناعات الدوائية.

وأشار إلى أن التحول في مجال الطاقة يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا وأذربيجان.

ولفت إلى تنامي الشراكة الاقتصادية بين البلدين حيث يقترب حجم التبادل التجاري الثنائي من 8 مليارات يورو في عام 2025، وترتفع الصادرات الإيطالية بأكثر من 14% في عام 2026.