أكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الإستثمارات التركية في مصر خلال الأعوام الأخيرة في زيادة كبيرة، مشيرا إلى أن أكبر 10 شركات تعمل في مصر منها 5 شركات تركية، وغير صحيح سحب الإستثمارات التركية في قطاع الملابس في مصر.

وقال فاضل مرزوق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن صادرات مصر في الملابس الجاهزة، خلال العام الماضي، كانت تمثل الأكبر، مؤكدا أن مصر تصدر لتركيا صادرات بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليون دولار.

المجلس التصديري للملابس الجاهزة

وتابع ئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أنه يتم وضع خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة خلال الأعوام القادمة إلى 11 مليار دولار، مؤكدا أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يوجد به 2 من تركيا.