شهد الطريق الدائري بمنطقة العمرانية في الجيزة حادثًا مروريًا بعد تسرب كميات من الزيت من سيارة نقل ثقيل «تريلا»، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها داخل مسار الأتوبيس الترددي، ووقوع تصادم مع عدد من السيارات، أسفر عن إصابة شخصين ووقوع تلفيات بعدد من المركبات وسور الطريق.

تفاصيل حادث دائري العمرانية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري، أمام إحدى محطات الأتوبيس الترددي بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة تريلا داخل مسار الأتوبيس الترددي، بعدما تسبب تسرب الزيت منها في اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وانحرافها عن مسارها.

وكشفت المعاينة أن بقعة الزيت امتدت إلى الطريق، ما تسبب في اصطدام سيارة ملاكي بالتريلا، ووقوع تلفيات بها، كما انزلقت سيارة ربع نقل أثناء مرورها بالموقع بسبب الزيت المتسرب، وانقلبت على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد التريلا باشتباه كسر في اليد اليسرى وسحجات متفرقة، فيما أصيب مرافقه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

كما تسبب الحادث في حدوث تلفيات بالسور الفاصل بين اتجاهي الطريق بطول نحو 10 أمتار، فيما لم تتأثر مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي بالواقعة.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، ورفع آثار الحادث وإزالة بقع الزيت من الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.