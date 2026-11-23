أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، يرافقه اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، جولة ميدانية ليلية بكورنيش النيل بمدينة الأقصر، لمتابعة مستوى النظافة العامة والوقوف على الحالة العامة للشارع السياحي، والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر أعمال النظافة ورفع المخلفات بطول الكورنيش، ووجّه بضرورة استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة، باعتبار الكورنيش أحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية بالمحافظة.

كما تابع محافظ الأقصر انتظام حركة عربات الحنطور، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة لعملها، والتأكد من الالتزام بخطوط السير المحددة والتراخيص المقررة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نظافة الشوارع وعدم السماح بأي ممارسات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري أو الإضرار بالبيئة.

وأكد محافظ الأقصر أهمية استمرار المتابعة الميدانية، خاصة خلال الفترات المسائية، لضمان ظهور المدينة بالمظهر اللائق أمام زائريها من مختلف دول العالم، وتحقيق الانضباط بالشوارع والمناطق السياحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.