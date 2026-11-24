تحل الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي في حلقتى الخميس والجمعة القادمين على قناة "ON".

تكشف الفنانة صابرين، خلال اللقاء عن كواليس وأسرار تحكى لأول مرة عن مسلسل "أم كلثوم"، وتشير إلى أن المخرجة إنعام محمد علي اختارتها لتقوم بدور أم كلثوم فى ١٥ حلقة فقط وهى فترة شبابها، على أن تؤدي فنانة أخرى دورها فى باقي الحلقات فى مراحلها العمرية الأكبر، وتوضح أن تصوير المسلسل بدأ وفق هذا الاتفاق وبعد يومين من التصوير أخذت المخرجه قرارها باستكمال صابرين كل حلقات المسلسل.

صابرين تتحدث عن نجاح مسلسلها

كما تحكي صابرين أنها عاشت لحظات لم تتوقعها بسبب نجاح العمل وتكريمها من قبل رؤساء وملوك عدد من الدول العربية، وتقول إنها ندمت بعد توقفها واعتزالها الفن بعد هذا المسلسل.

تروي صابرين نقطة تحول كبرى في حياتها بعد إصابة والدها بالشلل عقب سقوطه خلال أدائه الأكروبات داخل السيرك، ومن أجل ان تدعمه قامت بتكوين ثنائى يسمى "صابرين وعمو ياسين" لتقديم عروض غنائية واستعراضية مثل "أنور وجدى وفيروز " إلى أن تم اكتشافها فنيا للقيام بدور طفلة فى أول أعمالها وهي فى عمر الخامسة مع الفنان محمود ياسين والفنانة نجلاء فتحي فى فيلم "يوم أحلى من الحب".

وتكشف كذلك عن كواليس حكايات وأسرار ولقاءات خاصة جمعتها بكبار النجوم مثل "محمود مرسى وأمينة رزق ومحمود ياسين ونور الشريف وعبد المنعم مدبولي وفاتن حمامة" وآخرين من نجوم الفن.