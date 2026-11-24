أكد الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش" أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشددا على أن التضامن معه يجب ألا يقتصر على الشهادة على معاناته، بل ينبغي أن يترجم إلى عمل يضع حدا لها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة وفي كلمة قرأتها نيابة عنه نائبته "أمينة محمد" في الاجتماع الخاص للاحتفال بـ اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - أكد الأمين العام أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في أسرع وقت ممكن، وإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يجب أن يظلا في صميم الجهود الدولية.

وأشار "جوتيريش" إلى الاعترافات الإضافية العديدة بدولة فلسطين خلال عام 2025، واعتماد إعلان نيويورك في الجمعية العامة، داعيا إلى تحويل هذا الزخم السياسي إلى إجراءات ملموسة لمنع الضم، ووقف التوسع الاستيطاني، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية، والنهوض بعملية سياسية ذات مصداقية.

وشدد "جوتيريش" على أن "المسار الوحيد القابل للتطبيق من أجل المضي قدما هو حل الدولتين، الذي تقوم بموجبه دولتان مستقلتان تتمتعان بالسيادة والديمقراطية، هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدودهما الآمنة والمعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة، بحيث تكون غزة والضفة الغربية جزأين لا يتجزآن من الدولة الفلسطينية، وتكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين".

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة لن تتوانى في التزامها تجاه الشعب الفلسطيني، داعيا إلى ترجمة التضامن إلى خطوات عملية تشمل تعزيز الحماية، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، وتحقيق المساءلة، والعمل بحزم من أجل السلام ومن أجل "عالم يكون فيه بمقدور الأطفال الفلسطينيين أن يتابعوا تعليمهم دون خوف".

بدوره، أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، السفير "كولي سيك" أن فداحة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن تعزز عزمنا وتصميمنا على العمل. وشدد على ضرورة "ألا يظل التضامن مجرد كلمات تُقال في هذا اليوم، بل ينبغي أن يتجسد في الممارسة وأن يُترجم إلى أفعال. وينبغي أن يوجّه قراراتنا، ويشكّل سياساتنا، ويفضي إلى اتخاذ تدابير تحمي أرواح الفلسطينيين وتصون حقوقهم". وأكد ضرورة "ألا تُهمَّش قضية فلسطين بسبب أولويات أخرى متنافسة"، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل الاضطلاع بدورها في هذا المسعى.

ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، "خليل الرحمن" أن "هذا اليوم ليس مجرد مناسبة لاستذكار الأحداث، بل هو أيضا تذكير بمسؤوليتنا التي لم تُستكمل بعد. فالتضامن لا يُقاس بقوة بياناتنا وإعلاناتنا فحسب، بل بمدى استعدادنا للتمسك بمبادئنا وترجمتها إلى أفعال".

وأكد في كلمة – ألقاها نيابة عنه "جبريل ديالو"، رئيس ديوان مكتبه – ضرورة ألا يقتصر التضامن مع الشعب الفلسطيني على إدانة الظلم والمعاناة التي يتكبدها، بل ينبغي أن يتجسد أيضا في التزام راسخ بمستقبل الشعب الفلسطيني، ولا سيما مستقبل أطفاله وشبابه. وتابع قائلا: "لا يمكننا الحديث عن إعادة إعمار فلسطين دون الاستثمار في الأجيال التي ستتولى غدا مسؤولية بناء مستقبلها. ويجب أن يقود الفلسطينيون أنفسهم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأن تكون لهم الملكية الكاملة لهذه الجهود".

وقال الرئيس الفلسطيني، "محمود عباس" إن هذا اليوم يمثل "تذكيرا بمسؤولية دولية لم تنجز بعد، وبحقوق لا تسقط بالتقادم، وبضرورة ترجمة التضامن إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال وتمكن شعبنا من تقرير مصيره، والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة".

وجدد عباس – في رسالة قرأها نيابة عنه "رياض منصور" المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة – ما أكده أمام الجمعية العامة في سبتمبر الماضي، حيث قال: "شعبنا باق في وطنه ولن يقبل بالتهجير أو يتخلى عن حقوقه. لن تكون هناك نكبة أخرى. ولن نقبل بتقرير مستقبل شعبنا بعيدا عن إرادته وممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية". وتابع قائلا: "لقد رحبنا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وسندنا جهود الوساطة المصرية والقطرية والتركية والأمريكية لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن والأسرى وفتح الطريق أمام السلام".

وطالب "عباس" بتحرك دولي يضمن وقفا كاملا ودائما لإطلاق النار وتدفق المساعدات دون عوائق وفتح المعابر والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وبدء التعافي وإعادة الإعمار دون تهجير.