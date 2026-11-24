وقّعت شركة "إيكوينور" النرويجية اتفاقية طويلة الأجل لمدة 18 عاماً لتزويد شركة "VNG" الألمانية بـ 15.3 تيراوات/ساعة من الغاز الطبيعي سنوياً (ما يعادل 1.4 مليار متر مكعب)، بدءاً من يناير 2027 وحتى نهاية عام 2044.

وبحسب بيان للشركة اليوم ...تُعد هذه الاتفاقية أطول عقد مبيعات للغاز النرويجي منذ عام 1986، مما يعزز مكانة النرويج كأكبر مورد للغاز إلى ألمانيا بنسبة استئثار بلغت 44%، بديلةً عن الإمدادات الروسية.

وأكد الرؤساء التنفيذيون للشركتين أن العقد يعزز أمن الطاقة والتنوع في السوق الألمانية، لا سيما مع انخفاض مستويات تخزين الغاز في أوروبا وألمانيا مقارنة بالأعوام السابقة.