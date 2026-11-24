شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تدشين واستلام عدد من الوحدات البحرية الجديدة بميناء سفاجا، يرافقه الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، حيث كان في استقبالهما مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر ، وعدد من قيادات الشركة التنفيذية، والعاملين بمختلف القطاعات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الوحدات البحرية المُختلفة.

وشملت المراسم بدء تجارب قاطرتين من طراز "عزم" بقوة شد 90 طنًا وهما القاطرتان السابعة والثامنة" ضمن المرحلة الأولى والتي تضم 10 قاطرات، فضلًا عن تدشين سفينتي صيد أعالي بحار من طراز "رزق".

وتتماثل المواصفات الفنية لسفينتي الصيد أعالي البحار "رزق 4" و"رزق 5" من بناء "مصنع مصر "، ويبلغ طول السفينة الواحدة 50 متراً، وعرضها 10.5مترا، بغاطس 4.2متر، وتصل سرعتها إلى 12 عقدة، يتم بناؤهما تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية "RINA".

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش مراسم التدشين، أكد الفريق أسامة ربيع أن سفن الصيد من طراز "رزق" هي التكنولوجيا الأولى من نوعها لبناء وتصنيع سفن الصيد أعالي البحار في مصر بجودة عالمية و بتجهيزات وإمكانيات غير مسبوقة للصيد بالمياه الدولية.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تستهدف توطين صناعة سفن الصيد وتحديث أسطول الصيد المصري من سفن الصيد أعالي البحار والصيد الساحلي وفق التكنولوجيا الأحدث عالميًا، بالإضافة إلى بناء 50 قاطرة بحرية بغرض التصدير للخارج .

وأشار الفريق ربيع إلى أن توطين صناعة سفن الصيد المُتطورة تُعد نقلة نوعية في تطور صناعة بناء السفن والوحدات البحرية في مصر ونقطة الانطلاق نحو التصدير للخارج واكتساب الخبرات اللازمة للمنافسة الإقليمية والتواجد على الخريطة العالمية.

وخلال كلمته، وجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة حول تزايد معدلات الملاحة بالقناة تزامنًا مع عودة العديد من خطوط الشحن الكبرى.

ولفت في هذا الصدد إلى أن التقارير الملاحية بالقناة منذ بداية شهر نوفمبر الجاري سجلت عبور 1194 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 72 مليون طن، مُحققة إيرادات قدرها 593 مليون دولار، وذلك مقابل عبور 886 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 37 مليون طن، مُحققة إيرادات قدرها 295 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 34.8% لأعداد السفن، و 92.2٪ للحمولات، و 101.2 ٪ للإيرادات.

وكشف الفريق أسامة ربيع عن اعتزام الهيئة مضاعفة القدرة الإنتاجية للترسانات والشركات التابعة لها، وزيادة معدلات الأداء لتدشين وحدتين بحريتين شهريًا بما يعكس توجه القناة نحو زيادة حجم الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.

من جانبه، أشاد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بالخطوات التي اتخذتها هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المُختلفة وانعكاسها الواضح على توفير فرص عمل للشباب بصعيد مصر وإعداد كوادر فنية مؤهلة لدعم الصناعة المصرية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن معدلات الإنجاز التي تتم بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر غير مسبوقة، مُعربًا عن فخره بما تحقق على أرض الشركة بسفاجا، مُتمنيًا لهم دوام النجاح.

فيما أكد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن الشراكة مع قناة السويس فتحت آفاقًا جديدة لتوطين صناعة الوحدات البحرية الأكثر تعقيدًا والأكبر حجمًا، وإعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة لدعم الصناعة الوطنية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن تلك الشراكة أثمرت عن إنشاء شركة قناة السويس للقوارب الحديثة وتعزيز قدرات وإمكانيات شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر وتطوير البنية التحتية بها لتصبح إضافة و نقلة نوعية لمستقبل صناعة الوحدات البحرية في مصر.

وأشار الدجيشي إلى اعتزام شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تسليم قاطرتين من طراز عزم بقوة شد 90 طنًا لشركة نيري الإيطالية خلال الفترة المُقبلة وتعزيز هذا التعاون مع الشركة الإيطالية بتوقيع عقد اتفاق في القريب العاجل لتصدير ٤ قاطرات أخرى بالإضافة إلى دراسة عدة طلبات من شركات أخرى.