احتفلت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بمرور 50 عامًا على تأسيس مكتبها في مصر، بمشاركة أكثر من 100 ضيف يمثلون شرائح متنوعة من المجتمع المصري، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات ألمانية.

مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية



وقالت المؤسسة، في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء، إن مكتبها في مصر لعب على مدار خمسة عقود دورًا في تعزيز الحوار والتبادل والتعاون، من خلال جمع شركاء من مجالات ومؤسسات متعددة، بما في ذلك الوزارات المصرية، مثل وزارتي الخارجية والبيئة، والبرلمان المصري، وجامعة الدول العربية، إلى جانب الجامعات ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني والشبكات المجتمعية العاملة في مجالات التنمية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والعمل المناخي.



وأضافت المؤسسة أنها تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز مشاركة الشباب والنساء، مشيرة إلى أنها نظمت على مدار السنوات الماضية العديد من المبادرات المشتركة وورش العمل والمؤتمرات.



وتعد مؤسسة فريدريش إيبرت إحدى المؤسسات السياسية الألمانية، وتعمل كمنظمة مستقلة بتمويل عام يخصصه البرلمان الألماني، ورغم علاقاتها الوثيقة بالوزارات الاتحادية الألمانية ذات الصلة والسفارات الألمانية، فإنها تحدد أهدافها وشراكاتها وبرامجها بصورة مستقلة، مع مراعاة السياقات السياسية والاجتماعية المختلفة في الدول التي تعمل بها.

وقال السفير الألماني لدى مصر يورجن شولتس: "بالإنابة عن وزارة الخارجية الاتحادية والحكومة الألمانية، أود أن أهنئ مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت في القاهرة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه.

ففي عالم اليوم المترابط بشدة، لم يعد بإمكاننا أن نقتصر على التركيز حصريًا على السياسة الخارجية بين الدول، بل نحن بحاجة إلى نهج أكثر شمولًا في السياسة الخارجية يشمل جميع الجوانب ذات الصلة بمجتمعاتنا".



وأضاف شولتس: "نحن ممتنون للغاية للعمل الممتاز والتفاني المثير للإعجاب الذي يبديه مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت في القاهرة، والذي يغطي ويعالج تلك القضايا السياسية والاجتماعية في شراكاته وبرامجه. كل عام وأنتم بخير".



من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لمؤسسة فريدريش إيبرت في مصر، الدكتورة سونيا شيرمبيك، إن دور المؤسسة تجاوز خلال السنوات الماضية نطاق التعاون الثنائي بين ألمانيا والدول المضيفة، ليشمل تبادل الخبرات بين شركائها في مختلف أنحاء العالم، مستفيدة من شبكة تضم نحو 100 مكتب عالمي.



وأضافت شيرمبيك: "عندما بدأت العمل في مؤسسة فريدريش إيبرت منذ سنوات، كنا نركز على التبادل الثنائي بين ألمانيا والبلد المضيف، من خلال إرسال واستقبال الخبراء والوفود، لكن شبكة المؤسسة التي تضم ما يقرب من 100 مكتب في جميع أنحاء العالم تتيح لنا اليوم تبادل أفضل الممارسات للتعامل مع التحديات السياسية عالميًا".



وأوضحت أن المؤسسة يمكنها تسهيل تبادل الخبرات بين المنظمات الشريكة المصرية ونظيراتها في دول مثل البرازيل والنمسا والمغرب، بشأن السياسات الناجحة في مجالات الرعاية الاجتماعية والإسكان الميسور التكلفة والاقتصاد الأخضر.



وأكدت المؤسسة أن الاحتفال بالذكرى الخمسين لمكتبها في مصر يمثل تكريمًا لتاريخها والأشخاص والشراكات التي ساهمت في مسيرتها، مجددًا التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر شمولًا وديمقراطية وعدالة اجتماعية.