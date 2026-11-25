أقرت المحكمة الاتحادية العليا دستورية الإجراءات المتخذة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن الحدود والمنافذ الحدودية والرقابة على النفط والإيرادات في إقليم كردستان.

وأكدت المحكمة العراقية أن حماية الحدود الدولية من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ، مضيفة “ ولها نشر قواتها المسلحة على جميع حدود العراق بما فيها حدود إقليم كردستان”.

كما شددت المحكمة الاتحادية العليا على حق الحكومة الاتحادية في الإشراف والرقابة والسيطرة على أداء الدوائر العاملة في جميع المنافذ الحدودية بما فيها منافذ إقليم كردستان.

وأشارت المحكمة الاتحادية العليا إلى صلاحية وزارة النفط والجهات الرقابية الاتحادية في الإشراف والتدقيق على الحقول النفطية وعقود الإنتاج والتسويق والتصدير في إقليم كردستان.

واختتمت المحكمة قائلة: لا يجوز أن تمتد صلاحيات سلطات إقليم كردستان إلى خارج نطاق الأراضي التي كانت تديرها حكومة الإقليم في 19 مارس 2003.