اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء "قانون الكم"، وهو إطار عمل جديد يهدف إلى تحويل الأبحاث الأوروبية في مجال تقنيات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات وتعزيز سلاسل التوريد، إضافة إلى تهيئة الأنظمة الرقمية في أوروبا لاستخدام تقنيات التشفير لما بعد عصر الكم. كما يضع هذا المقترح حجر الأساس لـ "صندوق الأسهم التقنية السيادية".

وأفاد بيان نشرته المفوضية الأوروبية بهذا الشأن بأنه سيكون لتقنيات الكم (تقنيات البحث العلمي) تأثير عميق؛ بدءا من الملاحة دون الحاجة إلى أقمار صناعية وتسريع اكتشاف الأدوية، وصولا إلى تطوير بطاريات فائقة التطور وأنظمة اتصالات آمنة من الجيل التالي. وتنتقل تقنيات الكم حاليا من المختبرات لتصبح منتجات وخدمات فعلية.

وأضاف البيان أن "قانون الكم" يرتكز على ثلاث دعائم رئيسية ألا وهي: التميز في البحث العلمي وتفعيل استخدام تقنيات الكم، فضلا عن ضمان أمن الأنظمة وسلاسل التوريد. وسيتم تحقيق ذلك من خلال "مبادرة إطار عمل الكم في أوروبا" التي ستجمع برامج الاتحاد الأوروبي والبرامج الوطنية حول أولويات مشتركة في مجالي البحث والصناعة.

وسيعمل هذا القانون على توحيد جهود الاتحاد الأوروبي والبرامج الوطنية حول أولويات مشتركة تتعلق بالبحث والصناعة ونشر التقنيات. كما سيسهم في تحسين فرص الحصول على التمويل والبنية التحتية المشتركة وخدمات الدعم المتخصصة. علاوة على ذلك، سيدعم القانون انتقال أوروبا نحو استخدام تقنيات التشفير لما بعد عصر الكم، وذلك بهدف حماية البيانات والاتصالات والبنية التحتية الحيوية من المخاطر السيبرانية المستقبلية ذات الصلة بالحوسبة الكمية.

وأشار البيان إلى أن أوروبا تمتلك قاعدة بحثية قوية وشركات واعدة، غير أنها بحاجة إلى توسيع قدراتها الصناعية وتعزيز تبني السوق لهذه التقنيات وبناء المرونة في الأجزاء الحيوية من سلسلة القيمة. وتعد تقنيات الكم -إلى جانب الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات ونظام كلاود (cloud)- واحدة من التقنيات الحاسمة التي حددتها المفوضية الأوروبية.

ولفت البيان إلى أن القانون يهدف إلى تحويل نقاط القوة والريادة الأوروبية في علوم الكم إلى قدرات صناعية واسعة النطاق. ويقترح إنشاء شبكة جديدة تضم معاهد بحثية أوروبية رائدة تجمع نخبة من الباحثين العالميين وتتيح لهم الوصول إلى مرافق بحثية في جميع أنحاء أوروبا لمواجهة التحديات العلمية الكبرى.

وسيدعم القانون أيضا إنشاء بنى تحتية كمية على مستوى أوروبا تخدم الباحثين والشركات في مختلف دول القارة. كما ستوفر "مراكز الابتكار وتقنيات الكم"، المعارف المتخصصة والخبرات الهندسية والمهارات اللازمة لمساعدة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تطوير منتجات جاهزة للطرح في الأسواق. وسيركز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أيضا على مشاريع استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق القدرات الكمية الرئيسية، بما في ذلك التطبيقات الصناعية وعمليات التصنيع. كما سيساعد هذا القانون الشركات في الحصول على التمويل والتواصل مع الجهات العامة المشترية، وفقا للبيان.

وأوضح البيان الأوروبي أن التقنيات الكمية تكتسب أهمية متزايدة في مجال الأمن، سواء في التطبيقات المدنية أو تلك ذات الاستخدام المزدوج. وستعمل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء معا على مراقبة سلاسل التوريد وتحديد الموردين والمكونات الحيوية، والحد من المخاطر التي قد تواجه سلاسل التوريد.