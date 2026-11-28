يُعد الشاي الأخضر والقهوة من المشروبات الشائعة التي تحتوي على الكافيين، ويمكن أن يساعدك كلاهما على تجاوز فترات الخمول في الصباح أو في منتصف فترة ما بعد الظهر. ومع ذلك، فإن الخيار الأمثل لتعزيز طاقتك ويقظتك يعتمد على أهدافك، ومدى حساسيتك تجاه الكافيين، وعوامل أخرى.

توفر القهوة والشاي الأخضر أنواعاً مختلفة من تعزيز الطاقة



يعتمد تحديد ما إذا كان الشاي الأخضر أو ​​القهوة يمنحك دفعة طاقة أفضل على أهدافك الشخصية.

وعلى الرغم من تفاوت محتوى الكافيين، إلا أن القهوة تحتوي عادةً على كمية أكبر في الحصة الواحدة؛ إذ تبلغ حوالي 80–100 ملليجرام لكل 8 أونصات (حوالي 240 مل)، مقارنة بـ 25–50 ملليجرام في الكمية ذاتها من الشاي الأخضر.

وتقول الدكتورة ناتاشا بهويان، طبيبة الأسرة والمديرة الطبية الوطنية في مؤسسة "وان ميديكال" (One Medical)، في تصريح لمجلة "هيلث" (HEALTH): "إن التركيز الأعلى للكافيين في القهوة يمنح الأشخاص دفعة طاقة أسرع وأقوى".

وفي حين قد لا يمنحك الشاي الأخضر شعوراً فورياً بالنشاط المكثف، إلا أنه يحتوي على مركبات تساعد في الحفاظ على اليقظة لفترة أطول.

وتوضح أليسون سويجارد، أخصائية التغذية المسجلة في مؤسسة "سي في ويلبيينغ" (CV Wellbeing)، في حديثها لمجلة "هيلث" (HEALTH): "يحتوي الشاي الأخضر على ’إل-ثيانين‘ (L-theanine)، وهو حمض أميني يمكن أن يعزز حالة من اليقظة الهادئة ويقلل من الشعور بالتوتر أو الاضطراب".

عوامل أخرى يجب مراعاتها



توضح سويغارد أنه عندما يتعلق الأمر بمستويات طاقتك الشخصية وشعورك بعد تناول القهوة أو الشاي الأخضر، فإن "مدى تقبّل جسمك، وجودة نومك، وما تناولته من طعام، ومستويات القلق لديك، كلها عوامل أكثر أهمية من المشروب نفسه".

وتضيف ميشيل روثنشتاين، أخصائية التغذية المتخصصة في أمراض القلب الوقائية في مركز "إنتيرلي نورشد" (Entirely Nourished)، أن هناك عاملاً آخر يتمثل في المدة التي يبقى فيها الكافيين داخل جسمك.

وتقول في تصريح لمجلة "هيلث" (HEALTH): "الأشخاص الذين يتمتعون بمعدل أيض سريع للكافيين قد يختبرون تأثيراً منبهاً أخف وأقصر أمداً عند شرب القهوة، بينما قد يشعر أصحاب معدل الأيض البطيء بالتوتر أو يلاحظون استمرار تأثير الكافيين لفترة أطول".

يسعى معظم الأشخاص -عند المفاضلة بين الشاي الأخضر أو ​​القهوة أو غيرهما من المشروبات المحتوية على الكافيين- إلى الوصول لحالة من اليقظة الذهنية دون الشعور بالتوتر أو الرجفة؛ لكن الحساسية الهضمية تظل عاملاً مهماً آخر يجب أخذه في الاعتبار.

وتشير سويغارد إلى أن القهوة قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي (IBS) أو الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي. علاوة على ذلك، يعمل الكافيين كمدرّ خفيف للبول ومُهيّج للمثانة، مما قد يزيد من الشعور بالحاجة الملحة للتبول أو تكرار الرغبة فيه لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية معينة أو يعانون من حالات مثل خلل في وظائف قاع الحوض. وتوضح سويغارد أن الشاي الأخضر، نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الكافيين، قد يكون أكثر لطفاً على المثانة والمعدة.

وفي نهاية المطاف، يعتمد المشروب الأمثل على طبيعة جسمك الفردية؛ إذ تقول سويغارد: "الخيار الأفضل هو ذلك الذي تشعر معه بأفضل حال، دون أن يسبب لك أي آثار جانبية غير مرغوب فيها".

