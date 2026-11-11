وزير الثقافة العماني ومدير عام "الألكسو" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير مجالات العمل الثقافي

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بحث وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان سعود بن هلال البوسعيدي، في مسقط مع الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير مجالات العمل الثقافي بما يخدم الأهداف المشتركة.

وأعرب المدير العام للألكسو - وفق بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - عن شكره وتقديره لسلطنة عُمان على استضافتها أعمال المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة.

من جانبه، ثمّن الوزير العماني جهود المدير العام للألكسو في تعزيز التعاون العربي في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، مشيدًا بالمبادرات التي تطلقها الألكسو لفائدة الدول الأعضاء، وإسهاماتها في خدمة رسالتها الحضارية.

وفي ختام اللقاء، سلّم المدير العام درع الألكسو إلى الوزير العماني؛ تقديرًا لجهوده في دعم المجالات الثقافية وتطوير العمل الثقافي، وإسهاماته في صون الموروث الثقافي والحفاظ عليه بوصفه إرثًا إنسانيًا للأجيال القادمة.

وفي سياق متصل.. استقبلت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم العمانية، الدكتور محمد ولد أعمر، وتناول اللقاء مواصلة تعزيز التعاون بين الألكسو وسلطنة عمان.