أحد أبطال مسلسل يوسف الصديق.. خامنئي ينعى الفنان الإيراني كوروش زارعي

قدّم المرشد الأعلي الإيراني مجتبي خامنئي، تعازيه في وفاة الفنان كوروش زارعي، الشهير بشخصية لاوي في مسلسل يوسف الصديق، قائلًا إن جهود الفنان الراحل الدؤوبة لتعزيز الفنون الأدائية في المدن والمناطق المحرومة من الخدمات في البلاد، فضلًا عن تمسكه الراسخ بقيم الثورة الإسلامية، كانت محل تقدير وإعجاب.

وفاة أحد أبطال مسلسل يوسف الصديق

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، في تقرير لمراسلها للشئون الثقافية، بوفاة كوروش زارعي، الممثل والمخرج المخضرم في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون، وأحد أبرز الوجوه الفنية ذات الخبرة الطويلة في مجال الفنون المسرحية بمؤسسة الفن التابعة للثورة الإسلامية.

ويُعد زارعي من الفنانين المؤثرين في الحركة المسرحية الإيرانية، إذ تولى لسنوات مسئولية إدارة مركز الفنون المسرحية التابع لمؤسسة الفن، ولعب خلال تلك الفترة دورًا مهمًا في توسيع نطاق المسرح الديني والثوري والشعبي.

وشملت أبرز أنشطته التي تركت أثرًا مستمرًا خلال فترة عمله بالمؤسسة، تطوير ودعم حركة مسرح أطفال المساجد، وتنظيم الفعاليات المسرحية، وإنتاج العديد من الأعمال في مجال المسرح الطقسي ومسرح المقاومة.

كما شارك ممثلًا في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ومن أبرز أدواره المعروفة في مسيرته الفنية تجسيد شخصية لاوي في المسلسل التلفزيوني يوسف الصديق.