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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: أنجولا رائدة في جهود إرساء السلام والمصالحة على المستوى الإقليمي

روبيو: أنجولا رائدة في جهود إرساء السلام والمصالحة على المستوى الإقليمي
روبيو: أنجولا رائدة في جهود إرساء السلام والمصالحة على المستوى الإقليمي
أ ش أ

 أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بالدور الريادي الذي تضطلع به أنجولا في جهود إرساء السلام والمصالحة على المستوى الإقليمي، معربا عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات مع الدولة الإفريقية في المستقبل.

جاء ذلك في بيان أصدره روبيو اليوم الأربعاء لتهنئة أنجولا بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين للاستقلال.

وقال روبيو: "نُقدر الدور الريادي الذي تضطلع به أنجولا في جهود إرساء السلام والمصالحة على المستوى الإقليمي، وفي تحقيق التقدم الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية في جميع أنحاء القارة الإفريقية".

وأكد أن "الولايات المتحدة تفخر بشراكتها مع أنجولا ودعمها لجهودها الرامية إلى توسيع نطاق التجارة الإقليمية والاندماج الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرات مثل "ممر لوبيتو"، الذي من شأنه فتح أسواق جديدة وتعزيز الازدهار في منطقة جنوب إفريقيا بأكملها".

وأشار روبيو إلى أن "التعاون الأمريكي المتنامي مع الدولة الإفريقية في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والاستثمار في القطاع الخاص، والدفاع، يعكس عمق العلاقات بين الولايات المتحدة وأنجولا".

وأكد أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع أنجولا بشكل أكبر خلال السنوات القادمة".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جهود إرساء السلام والمصالحة على المستوى الإقليمي تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات مع الدولة الإفريقية

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