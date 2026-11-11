على هامش قمة (كوب 31) في أنطاليا .. أردوغان وجوتيريش يغرسان شتلات الزيتون

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء في غرس شتلات الزيتون، وذلك على هامش قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) المنعقدة بمدينة "أنطاليا" التركية.

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن أردوغان وجوتيريش شاركا في الفعالية بمناسبة اليوم الوطني للتشجير في تركيا الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام.

وجاءت هذه الفعالية ضمن مبادرة وطنية للتشجير، تم تنظيمها بالتزامن في الولايات التركية ال81، بمشاركة عدد من المسئولين الأتراك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي ودعم الاستدامة البيئية.