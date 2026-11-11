الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات ومخيمات بالضفة الغربية.. ومستوطنون يحرقون عشرات المركبات وأشجار الزيتون

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الأربعاء، سلسلة انتهاكاتهم واعتداءاتهم بحق الشعب الفلسطيني، من خلال اقتحام عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وإحراق عشرات المركبات وأشجار الزيتون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، كما اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وانتشرت في شوارع الحي، وسط اندلاع مواجهات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة الخضر جنوب بيت لحم، برفقة جرافات عسكرية، كما جرفت أراضي الفلسطينيين في قرية المغير شمال شرق رام الله، تمهيدا لشق طريق استيطاني على أراضي القرية.

وأشارت الوكالة إلى اقتحام قوات الاحتلال حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، وتسيير آلياتها العسكرية في شوارعه، دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات.

وفي سياق الاعتداءات، أصيبت مواطنة فلسطينية تبلغ من العمر 42 عاما بجروح في الرأس، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في منطقة الواد الغربي غرب بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت.

وفي هجوم آخر، أحرق مستوطنون عشرات المركبات وأشجار الزيتون ومخزنا، خلال اعتدائهم على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، حيث طالت النيران نحو 10 مركبات، فضلا عن عدد من المركبات داخل ورشة لتصليح السيارات في المنطقة.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس إن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم يقدر بأكثر من مليون شيقل، موضحا أن النيران أتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وعشرات أشجار الزيتون والمخازن وأعمدة الإنارة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وأضاف أن مئات الأهالي هرعوا إلى موقع الحريق فور اندلاعه، وحاولوا إخماد النيران بإمكانات بدائية، قبل وصول طواقم الدفاع المدني.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الدخان المتصاعد من المركبات المحترقة، فيما قدمت فرق الهلال الأحمر في مدينة سلفيت، بالتعاون مع فريق الهلال الأحمر في القرية، الإسعافات والعلاج الميداني للمصابين.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، الشارع «الصيني» الرابط بين حي الطيرة وضاحية الريحان شمال رام الله، ونفذوا أعمال عربدة واعتداءات في المنطقة.