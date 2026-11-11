الصين تجدد رفضها العقوبات والحصار والتدخلات الخارجية ضد كوبا

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن بلاده ستواصل دعم كوبا في الحفاظ على سيادتها الوطنية وحقوقها ومصالحها المشروعة، ومعارضة العقوبات والحصار والتدخلات الخارجية، مهما تطورت الأوضاع الدولية.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وانج يي، وهو أيضًا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأربعاء، في بكين مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز بارييا.

وقال وانج يي إن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة منذ قرن، مشددًا على ثبات موقف الصين الداعم لكوبا في حماية سيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة.