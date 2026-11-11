روبوتات تفاعلية في مؤتمر ومعرض الحج تبرز إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن

استعرضت النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج 2026 بجدة، مجموعة من الروبوتات التفاعلية التي تبرز إمكانات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال تطبيقات تشمل الاستقبال والإرشاد والتواصل متعدد اللغات والخدمات المساندة والرصد الأمني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المعرض شهد مشاركة روبوتات تتفاعل مباشرة مع الزوار بلغات متعددة، وتجيب عن استفساراتهم، وتعرض معلومات عن فعاليات المؤتمر وورش العمل ومواقعها عبر شاشات رقمية، بما يساعد الزوار على التعرف على الخدمات والوصول إلى وجهاتهم.

وتضمنت التطبيقات روبوتات مخصصة للاستقبال والإرشاد، مصممة للعمل على مدار الساعة، وأخرى تساعد الزوار في الوصول إلى وجهاتهم، إلى جانب روبوتات أمنية مزودة بكاميرات حرارية وتقليدية لرصد الحالات وإرسال التنبيهات، فضلا عن روبوتات لتقديم الخدمات المساندة.

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الكلام ومعالجة اللغة الطبيعية تطوير قدرات الروبوتات على فهم الاستفسارات وتقديم الإجابات، بما يسهم في تجاوز الحواجز اللغوية وتيسير التواصل مع المستفيدين من مختلف الجنسيات.

وتفتح هذه التطبيقات آفاقا مستقبلية للاستفادة من الروبوتات في مرافق استقبال الحجاج ومراكز الخدمات، من خلال تقديم التوعية الصحية والوقائية، والتعريف بالمرافق والمسارات، ومساندة الكوادر البشرية في التعامل مع الاستفسارات المتكررة وتوجيه المستفيدين إلى الخدمات المناسبة، كما تعكس هذه التقنيات فرص تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال الجمع بين التواصل الذكي والمساندة الميدانية وتعزيز السلامة، بما يسهم في تيسير رحلة الحاج والمعتمر والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهما.

وفي سياق متصل، تشارك الهيئة العامة للطرق في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج 2026، المقام خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري في مركز جدة سوبر دوم، تحت شعار "من مكة إلى العالم"، بتنظيم من وزارة الحج والعمرة.

وتستعرض الهيئة عددا من التقنيات الحديثة المستخدمة في مسح الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وصيانتها، مما يسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها.

وتشمل التقنيات المعروضة معدة إعادة تدوير الأسفلت في الموقع، التي تتيح إعادة تدوير طبقات الأسفلت وما تحتها مباشرة، مما يسهم في خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 40% و70% مقارنة بالأساليب التقليدية، وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية في اليوم ذاته، فضلا عن الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.