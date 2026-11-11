قادة العالم يلتقطون صورة تذكارية خلال مؤتمر (كوب 31) في أنطاليا التركية

التقط قادة دول وحكومات العالم، المشاركون في قمة القادة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) اليوم الأربعاء صورة تذكارية، وذلك خلال اجتماعهم في مدينة أنطاليا التركية.

ونشر الحساب الرسمي للمؤتمر - عبر منصة "إكس" - الصورة التذكارية مصحوبة بعبارة "حان وقت العمل.. فلنبدأ الآن".

وعلى مدار يومين، سيلقي رؤساء الدول والحكومات كلماتهم ومن بينهم الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا (الذي استضافت بلاده محادثات المناخ العام الماضي) ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ونائب الرئيس الصيني هان تشنج ورئيسة جزر مارشال هيلدا هاين .. كما ينتظر أن يشارك في القمة كل من رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وتضع الرئاسة التركية تضع "التحول نحو الكهرباء" في مقدمة مساعيها الرامية إلى تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات ملموسة.

وتسعى تركيا لحشد الدعم لمقترح يهدف إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي من نحو 23% حاليا إلى 35% بحلول عام 2035، وذلك من خلال توسيع نطاق استخدامها في قطاعات النقل والمباني والصناعة.

ويعني هذا التحول استبدال الوقود المستخدم مباشرة في هذه القطاعات بالطاقة الكهربائية، كالانتقال إلى المركبات الكهربائية أو استخدام المضخات الحرارية.

وقد انطلق مؤتمر (كوب 31) يوم الإثنين الماضي ويستمر حتى 20 نوفمبرالجاري، وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.