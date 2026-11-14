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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق مطعمين بالوادى الجديد لمخالفتهما اشتراطات سلامة الغذاء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد مطعمين بمنطقة البساتين، لمخالفتهما الاشتراطات المقررة من هيئة سلامة الغذاء، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة استهدفت متابعة المنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية.

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أن الحملة نُفذت في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتعليمات جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، وبالتعاون مع قوات الأمن وفرع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة.

وترأس اللجنة نائب رئيس المركز، بمشاركة ممثلي الشؤون القانونية ومركز إصدار تراخيص المحال بالوحدة المحلية، إلى جانب الجهات الأمنية، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن رصد مخالفات استوجبت غلق المطعمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت المحافظة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية بمركز الخارجة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

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