أعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر عن خطط لتطوير وإنتاج فيلم سيرة ذاتية موسيقي جديد يحتفي بحياة وإرث الفنان محمد منير، المعروف لدى الملايين من جمهوره بلقب "الكينج".

وجرى الإعلان عن المشروع خلال النسخة الثانية من "ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام"، حيث سيروي الفيلم قصة حياة محمد منير الاستثنائية على الشاشة الكبيرة، مستعرضًا مسيرته من بداياته وصولًا إلى نجاحه كأحد أبرز الفنانين وأكثرهم تأثيرًا في العالم العربي، مستعرضًا التجارب والعلاقات والخيارات الإبداعية التي أسهمت في تشكيل شخصيته وهويته الفنية.

وتمتد مسيرة محمد منير الفنية لما يقارب خمسة عقود في مجالات الموسيقى والسينما والتلفزيون. وقد شكل ألبومه "شبابيك" محطة فارقة في مشواره الفني، وأسهم في ترسيخ مكانته كأحد أكثر الأصوات الغنائية المصرية تميزًا، فاتحًا المجال أمام رصيد فني حافل بالأعمال التي لامست وجدان أجيال متعاقبة من الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي. كما امتد حضوره الفني إلى عالم السينما من خلال تعاونه مع عدد من أبرز صناع الأفلام المصريين، من بينهم المخرج الكبير يوسف شاهين.

وقال حسن الذوادي، رئيس لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية - قطر: " تحتل موسيقى محمد منير مكانة خاصة في وجدان الجمهور المصري والعربي. ويتيح لنا نقل قصته إلى الشاشة الكبيرة فرصة للاحتفاء بإبداعه الفني، والإرث الثقافي الذي تجسده أعماله، وأثرها المجتمعي المستمر. فهي قصة تربط بين أجيال من محبيه في المنطقة، وتمتلك القدرة على الوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم والتأثير فيه".

وأضاف: "يأتي هذا المشروع امتدادًا لاستثماراتنا الأخيرة في تقديم قصص استثنائية مستوحاة من شخصيات عربية بارزة، ويجسد طموحنا لتطوير مجموعة رائدة عالميًا من أفلام السيرة الذاتية التي تنقل هذه القصص إلى الجمهور حول العالم".

وبموجب هذا المشروع، تحصل لجنة الأفلام على حقوق توثيق قصة حياة محمد منير، بالتعاون مع شركاء حائزين على جوائز مرموقة، بما في ذلك أحد الاستوديوهات الإقليمية الرائدة الذي سيتولى إنتاج الفيلم الروائي، على أن يُعلن عن شركاء الإنتاج في مرحلة لاحقة.

وإلى جانب الفيلم الروائي، تشمل الخطط إنتاج فيلم وثائقي يسلط الضوء على كواليس العمل، ويتضمن مقابلات مع محمد منير وأشخاص عاشوا وعملوا إلى جانبه، فضلًا عن توثيق مراحل تطوير وإنتاج فيلم السيرة الذاتية.

محمد منير : سعيد بالتعاون مع لجنة الأفلام فى قطر

من جانبه، عبر الفنان الكبير محمد منير عن سعادته بالعمل والتعاون مع لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية - قطر، مثمنًا حرصها واهتمامها بإنتاج فيلم يوثق مشواره الفني، ويستعرض أبرز محطاته، ويسلط الضوء على أهم مراحله الفنية وما واكبها من أحداث وتحولات في المجتمع.

وكشف محمد منير، في تصريحات خاصة، أن الفيلم سيضم الكثير من التفاصيل والمفاجآت والقصص والحكايات، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتوثيق الحقائق التاريخية المرتبطة بمسيرته الفنية، وسرد المواقف التي مر بها وأسهمت في تشكيل تجربته الفنية والموسيقية والإنسانية.

ويعكس المشروع التزام لجنة الأفلام بإنتاج مجموعة من أفلام السيرة الذاتية التي تتناول مسيرة شخصيات عربية بارزة، وتقديم قصص مؤثرة تنبع من تاريخ المنطقة وثقافتها، بالتعاون مع نخبة من المواهب السينمائية الإقليمية والدولية لإيصال هذه القصص إلى الجماهير حول العالم.

ومن المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمشروع محمد منير، بما في ذلك عنوان الفيلم وفريق العمل الإبداعي وشركاء الإنتاج والجدول الزمني، بالتزامن مع تقدم مراحل تطوير المشروع.

حول لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر

تأسست لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية - قطر بهدف ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة عالميًا في مجال الإنتاج السينمائي والتمويل المشترك والتعاون الإبداعي. وتعمل اللجنة، برئاسة سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي، على دعم تطوير منظومة سينمائية عالمية المستوى، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتوفير الحوافز والاستثمار في البنية التحتية.

وبالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام والمدينة الإعلامية - قطر والمؤسسات الثقافية الوطنية، تسعى لجنة الأفلام إلىتعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي، واستقطاب الإنتاجات السينمائية العالمية، وتعزيز حضور قطر في صناعة السينما والسرد القصصي عالميًا.

حول ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام

تستضيف لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر "ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام" بالشراكة مع مؤسسة الدوحة للأفلام ومهرجان الدوحة السينمائي 2026. ويجمع الملتقى شخصيات بارزة من قطاعات السينما والإعلام والتكنولوجيا حول العالم، لبحث مستقبل صناعة الأفلام في قطر والمنطقة والعالم.

وتُقام النسخة الثانية من الملتقى في الدوحة من 19 إلى 21 نوفمبر 2026.

ويتضمن برنامجها لقاءات حوارية وجلسات نقاشية وجلسات ضمن مجموعات مصغّرة وحوارات رئيسية مع قيادات القطاع وصنّاع الأفلام والمبدعين. وعلى مدى ثلاثة أيام، يتبادل المشاركون الأفكار ويبحثون فرص التعاون، ويناقشون التوجهات الناشئة ونماذج التمويل والتوزيع الجديدة، إلى جانب التطورات في التكنولوجيا والبنية التحتية وأثرها على مستقبل السرد القصصي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الروابط بين العالم العربي وصناعة السينما الدولية، ودعم المواهب الإبداعية من المنطقة ودول الجنوب العالمي، وترسيخ مكانة قطر مركزًا للسينما والإعلام والترفيه