تحت عنوان «اكتشاف مصر القديمة – يوم في المتحف المصري»، نظم المتحف المصري بالتحرير، برنامجًا ثقافيًا تعليميًا بالتزامن مع الاحتفال بمرور 124 عامًا على افتتاحه، وذلك في إطار دوره الثقافي والتعليمي وحرصه على تعزيز الوعي الأثري لدى النشء، وتنمية ارتباط الأجيال الجديدة بالتراث الحضاري المصري.

المتحف المصري بالتحرير

واستهدف البرنامج مجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة مانشستر الدولية، تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عامًا، حيث خاضوا تجربة تعليمية تفاعلية جمعت بين التعرف على تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية، والتعلم بالملاحظة والحوار والمشاركة، إلى جانب عدد من الأنشطة التطبيقية التي أسهمت في تبسيط مفاهيم الحضارة المصرية القديمة وعلم الآثار.

ونُفذت الفعاليات من خلال إدارة النشاط الثقافي بالمتحف، بالتعاون مع القسم التعليمي ومتحف الطفل، حيث ألقى الأستاذ الدكتور علي عبد الحليم، مدير عام المتحف المصري، كلمة ترحيبية قدم خلالها نبذة عن تاريخ المتحف ومكانته، ودوره في صون التراث الأثري المصري وإتاحته للجمهور، فضلًا عن رسالته الثقافية والتعليمية.

وفي إطار تشجيع الطلاب على التعلم النشط والمشاركة في تقديم المعرفة، قدموا عرضًا تعريفيًا حول صلاية الملك نعرمر، تناولوا خلاله أهميتها التاريخية والفنية ودلالاتها المرتبطة ببدايات تكوين الدولة المصرية وتوحيد البلاد، إلى جانب ما تتضمنه من رموز وعناصر تصويرية تعكس مفاهيم السلطة والملكية في مصر القديمة.

وتضمنت الفعاليات جولة إرشادية داخل قاعات العرض، تعرف خلالها الطلاب على القطع الأثرية والموضوعات المرتبطة بالحضارة المصرية القديمة، ولا سيما مفاهيم الملكية والرموز الدينية والسياسية والفنية، بمشاركة عدد من أصدقاء المتحف المصري.

كما شمل البرنامج زيارة متحف الطفل الملحق بالمتحف، للتعرف على دوره في تقديم المعرفة الأثرية والتاريخية بأساليب التعلم التفاعلي والإبداعي، إلى جانب التعرف على متحف المكعبات «ليغو» وما يتيحه من فرص للتعلم من خلال البناء والتركيب والتخيل.

واختُتم البرنامج بورشة عمل تطبيقية لمحاكاة الحفائر الأثرية، نفذها القسم التعليمي بالمتحف، تعرف خلالها الطلاب على المبادئ الأساسية للعمل الأثري، وأهمية الملاحظة الدقيقة والتعامل المنهجي مع المكتشفات، وضرورة توثيقها وفهم سياقها الأثري، بما يعزز إدراكهم أن علم الآثار يقوم على البحث العلمي والأدلة والتحليل، وليس مجرد استخراج القطع الأثرية.

وأكد البرنامج أهمية توظيف الأنشطة الثقافية والتعليمية التفاعلية في تقديم التراث الحضاري بأساليب مبتكرة تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، وتنمية مهارات الملاحظة والتفكير النقدي والبحث لدى الأطفال، فضلًا عن تعزيز وعيهم بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي باعتباره مسؤولية مشتركة.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص المتحف المصري بالقاهرة على تفعيل دوره كمؤسسة ثقافية وتعليمية ومجتمعية، وتطوير برامجه الموجهة للأطفال والنشء، بما يجعل من زيارة المتحف تجربة معرفية متكاملة تجمع بين التعلم والاكتشاف والتفاعل المباشر مع شواهد الحضارة المصرية القديمة.