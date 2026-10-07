يعد البوتاسيوم من المعادن المهمة التي يحتاجها الجسم لأداء العديد من وظائفه، خاصة أنه يشارك في عمل العضلات والأعصاب ويساعد القلب على العمل بصورة طبيعية، لذلك فإن انخفاض مستواه في الدم قد يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض التي تستدعي الانتباه.

أعراض لنقص البوتاسيوم

من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم

وتحدث الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية ونحت وتنسيق القوام، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أهمية الانتباه إلى نقص العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

ما أعراض نقص البوتاسيوم؟

لا تظهر أعراض نقص البوتاسيوم بنفس الدرجة لدى جميع الأشخاص، وقد لا يشعر الشخص بأعراض واضحة إذا كان الانخفاض بسيطًا، لكن انخفاض مستواه بشكل أكبر قد يرتبط بعدد من العلامات، أبرزها:

1- ضعف العضلات

قد يشعر الشخص بضعف أو إرهاق في العضلات، خاصة مع انخفاض مستوى البوتاسيوم بشكل ملحوظ.

2- التقلصات العضلية

تشنجات أو تقلصات العضلات من الأعراض التي يمكن أن تظهر مع نقص البوتاسيوم، خاصة في حالات النقص الأكثر وضوحًا.

3- الشعور بالتعب

قد يصاحب انخفاض البوتاسيوم الشعور بالضعف والإرهاق، لكن هذه الأعراض لها أسباب كثيرة، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها وحدها لتشخيص نقص البوتاسيوم.

4- الإمساك

قد يؤثر انخفاض البوتاسيوم على حركة العضلات، ومن بينها عضلات الجهاز الهضمي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإمساك لدى بعض الأشخاص.

5- اضطراب ضربات القلب

من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم

يعد اضطراب ضربات القلب من الأعراض المهمة التي قد ترتبط بانخفاض البوتاسيوم الشديد، ويحتاج إلى تقييم طبي سريع، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

6- الشعور بضعف عام

قد يشعر الشخص بحالة من الضعف وعدم القدرة على أداء الأنشطة المعتادة، خصوصًا إذا كان نقص البوتاسيوم واضحًا.

ما أسباب نقص البوتاسيوم؟

لا يكون نقص البوتاسيوم بسبب عدم تناول الأطعمة الغنية به فقط، فقد يحدث نتيجة فقدان الجسم للمعادن بسبب القيء أو الإسهال، أو نتيجة استخدام بعض الأدوية المدرة للبول، كما توجد أسباب صحية أخرى يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستواه.

وتشير المصادر الطبية إلى أن تحديد نقص البوتاسيوم يعتمد على تحليل الدم، وليس الأعراض وحدها.

أطعمة غنية بالبوتاسيوم

يوجد البوتاسيوم بصورة طبيعية في العديد من الأطعمة، ومنها بعض الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم.

لكن في حالة وجود نقص مثبت بالتحاليل، لا يفضل تناول مكملات البوتاسيوم من تلقاء النفس، لأن ارتفاع مستوى البوتاسيوم أيضًا يمكن أن يكون خطيرًا، ويجب تحديد السبب والعلاج المناسب تحت إشراف الطبيب.

ويحتاج الشخص الذي يعاني من أعراض شديدة، خصوصًا اضطراب ضربات القلب أو ضعف شديد في العضلات، إلى الحصول على تقييم طبي سريع.