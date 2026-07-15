الكهرباء تحذر من اللعب بالطائرات الورقية

الاقتراب من شبكات الكهرباء خطر يجب الانتباه له، فمع بداية فصل الصيف والإجازات، يهرب الكثير من الأطفال والشباب إلى هواية اللعب بالطائرات الورقية، ورغم روعة الهواية، لكن خلف هذه المتعة يختبئ خطر قاتل يهدد السلامة العامة ويتسبب سنوياً في حوادث مؤسفة، عند الاقتراب من شبكات الكهرباء.

فخيوط الطائرة الورقية ليست مجرد أداة تحكم، بل يمكن أن تتحول في ثوانٍ إلى موصل فتاك للطاقة الصاعقة.

لماذا تشكل الطائرات الورقية خطراً على شبكة الكهرباء؟

- شبكات الضغط العالي لا ترحم

اقتراب الطائرة أو خيطها من أسلاك الضغط العالي (حتى دون لمسها مباشرة في بعض الأحيان بسبب الجهد العالي) يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية فورية قد تكون مميتة.

- الخيوط الحديثة والمعدلة

استخدام بعض الهواة لخيوط ممزوجة ببرادة المعادن أو خيوط نايلون سميكة تزيد من احتمالية توصيل الكهرباء، خاصة إذا كانت الرطوبة العالية في الجو تحول حتى الخيوط العادية إلى موصلات تيار.

- انقطاع التيار الكهربائي

تعلّق الطائرات بالأسلاك والمحولات يتسبب في حدوث ماس كهربائي (قصر في الدائرة)، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن أحياء سكنية كاملة، وتلف الأجهزة المنزلية، وتكبد خسائر مادية ضخمة لصيانة الشبكات.

- مخاطر محاولات الإنقاذ العشوائية

الكارثة الأكبر تحدث عندما تحاول عائلة الطفل أو المارة استخدام عصي خشبية أو حديدية لإنزال طائرة علقت بالأسلاك، ما يعرضهم للصعق المباشر.

كيف نستمتع دون خطر؟

إن منع هذه الحوادث يتطلب وعياً جماعياً وخطوات بسيطة تضمن سلامة أبنائنا:

- المكان هو السر: اختر دائماً أماكن مفتوحة تماماً مثل الشواطئ، الحقول المفتوحة، أو الحدائق العامة الكبيرة التي تخلو تماماً من أعمدة الإنارة وأسلاك الطاقة.

- الابتعاد التام عن الأسطح: الطيران فوق أسطح المنازل والشرفات يحمل خطراً مزدوجاً: السقوط من الأعلى، والإقتراب من أسلاك الشوارع الضيقة.

- الخامات الآمنة فقط: استخدم الخيوط القطنية الرفيعة العادية، وتجنب أي مواد معدنية أو أسلاك في تصنيع الطائرة.

- مراقبة الطقس: لا تطير الطائرات أبداً في الأجواء المغيمة أو المحملة بالبرق، فالغبار والرطوبة العالية يزيدان من المخاطر.

ماذا تفعل إذا علقت طائرة بالأسلاك؟

- لا تلمس الخيط: اترك الخيط فوراً وابتعد عن المكان.

- لا تحاول إنزالها بنفسك: تذكر أن حياتك أغلى من طائرة ورقية.

- اتصل بالجهات المختصة: أبلغ طوارئ الكهرباء فوراً للتعامل مع الموقف بشكل احترافي وآمن.