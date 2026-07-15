بعد لقائه عددا منهم.. محافظ الجيزة يوجه بتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، عددًا من المواطنين من ذوي الهمم بمكتبه لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة منهم ، والوقوف على أبرز المعوقات التي تواجههم، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

واستمع المحافظ، إلى مطالب المواطنين ووجّه الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، مع إزالة أي معوقات تحول دون تلبية احتياجاتهم، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم.

كما وجّه محافظ الجيزة بتوفير فرص عمل مناسبة لعدد من المواطنين من ذوي الهمم بإحدى شركات القطاع الخاص بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة في إطار جهود المحافظة لدمجهم في سوق العمل وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الأشخاص ذوي الهمم والعمل على تلبية احتياجاتهم، والتوسع في توفير فرص العمل المناسبة لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز دمجهم بالمجتمع وتحسين جودة حياتهم.