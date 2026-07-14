محافظ الجيزة يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ويؤكد على سرعة إنهاء الطلبات المتبقية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها وتسريع معدلات الإنجاز بهذا الملف الحيوي وتقنين أوضاع المواطنين الجادين وفقًا لأحكام القانون بما يحسن إدارة أصول الدولة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة إنهاء جميع الإجراءات المتبقية سواء بإبرام عقود التقنين للحالات المستوفاة أو استرداد الأراضي غير المستوفية لشروط التقنين بما يحقق الانتهاء من الملف بالكامل خلال شهر على الأكثر وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، لافتًا إلى أن نسبة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة بلغت حتى تاريخه 88.85%.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على ضرورة المعاينة الدورية للأراضي المستردة للحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة حالات التعدي إلى النيابة العسكرية والتحفظ على المعدات والآلات المستخدمة في المخالفات وإزالتها لضمان عدم إعادة استخدامها أو الانتفاع بها مرة أخرى.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال المتابعة مع المراكز والمدن التي لا تزال تضم عددًا من طلبات التقنين وسرعة الانتهاء من فحصها والبت فيها مع إزالة أي معوقات قد تؤخر إجراءات التقنين بما يسهم في الانتهاء من هذا الملف وفق الجداول الزمنية المحددة.

واطلع المحافظ خلال الاجتماع على موقف طلبات تقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، موجهًا لجنة التسعير بسرعة إعداد خريطة سعرية لتسعير الأراضي وفقًا للأسعار السائدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة في الأسعار، وبما يحقق العدالة والشفافية في إجراءات التقنين.

كما استعرض الاجتماع موقف الحالات التي تتطلب المعاينة والتسعير وعدد طلبات البت ومعدلات الإنجاز للوقوف على نسب التنفيذ ووضع آليات عملية لتسريع الإجراءات والانتهاء من الملفات المتبقية في أسرع وقت.

وأشار الأنصاري إلى أن اجتماعات متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ستُعقد بصفة أسبوعية لمراجعة ما تم إنجازه وقياس معدلات الأداء والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن تسريع وتيرة العمل، والانتهاء من الطلبات المتبقية، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعصام أبو العلا رئيس جهاز شبكات المرافق، وممثلي الجهات والإدارات المختصة .