أسعار السمك اليوم.. البلطي يبدأ من 73 والجمبري 498 جنيهًا للكيلو

استقرت أسعار السمك في الأسواق المصرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، مع تحركات محدودة للغاية في عدد من الأصناف، بينما حافظ البلطي، الأكثر إقبالًا بين المستهلكين، على مستوياته ليتراوح بين 73.81 جنيه للكيلو للأحجام الصغيرة و109.84 جنيه للبلطي الممتاز، في حين شهدت بعض أنواع الجمبري تغيرات طفيفة دون تأثير ملحوظ على متوسط الأسعار.

أسعار السمك البلطي

سجل سعر البلطي الممتاز نحو 109.84 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 0.24 جنيه.

وسجل سعر البلطي الأسواني نحو 95.30 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.47 جنيه.

وبلغ سعر البلطي الصغير نحو 73.81 جنيه للكيلو، بزيادة 0.56 جنيه.

وسجل سعر فيليه البلطي نحو 176.05 جنيه للكيلو، متراجعًا 0.10 جنيه.

وبلغ سعر قشر البياض نحو 167.81 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.68 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

تراجع سعر الجمبري الجامبو بنحو 2.98 جنيه ليسجل 627.02 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز بقيمة 2.12 جنيه ليسجل 498.77 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر الماكريل المجمد بنحو 1.72 جنيه ليسجل 167.05 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر سمك موسى بقيمة 12.99 جنيه ليسجل 273.42 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر السمك الأبيض بنحو 0.95 جنيه ليسجل 155.97 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر السبيط بقيمة 10.96 جنيه ليسجل 338.40 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر السردين المجمد بنحو 2.64 جنيه ليسجل 118.19 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر الوقار بقيمة 3.25 جنيه ليسجل 286.43 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر القاروص بنحو 3.92 جنيه ليسجل 274.50 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر المرجان الممتاز بقيمة 3.66 جنيه ليسجل 180.28 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر البربوني الممتاز بنحو 9.22 جنيه ليسجل 212.78 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر الكابوريا بقيمة 4.23 جنيه ليسجل 170.98 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر القرش بنحو 2.98 جنيه ليسجل 108.54 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر المرجان الوسط بقيمة 3.76 جنيه ليسجل 145.51 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر البياض الممتاز بنحو 0.20 جنيه ليسجل 163.75 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر البربوني المتوسط بقيمة 7.05 جنيه ليسجل 166.09 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر الجمبري الوسط بنحو 2.96 جنيه ليسجل 394.92 جنيه للكيلو.

وزاد سعر الجمبري الصغير بقيمة 6.68 جنيه ليسجل 286.50 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر مكرونة سويسي بنحو 2.73 جنيه ليسجل 127.19 جنيه للكيلو.

وزاد سعر مكرونة خليجي بقيمة 1.19 جنيه ليسجل 117.14 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر سمك الحدادي بنحو 1.07 جنيه ليسجل 92.25 جنيه للكيلو.